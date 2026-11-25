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Pela primeira vez desde 1950, a expectativa de vida em Cuba caiu, passando de 78,8 para 74,4 anos, diz a OMS. O colapso na saúde fez a mortalidade infantil dobrar, cenário agravado pela crise interna e o embargo dos EUA. Entenda as causas e impactos da crise na íntegra.

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A expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez em quase 80 anos, informou na terça-feira, 24, em Havana, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“A mortalidade aumentou e a expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez desde o início dos registros, em 1950, passando de 78,8 anos em 2020 para 74,4 anos em 2025”, disse Ghebreyesus em uma coletiva de imprensa.

Durante décadas, o sistema de saúde da ilha caribenha foi apresentado como uma das maiores conquistas do governo comunista para os cubanos, mas agora “está passando por uma situação difícil e crítica”, complementou o diretor-geral da OMS após uma visita de três dias a Cuba.

De acordo com Ghebreyesus, a taxa de mortalidade infantil “mais que dobrou” nos últimos anos, passando de 4 mortes por 1. 000 nascidos vivos em 2020 para 9,9 em 2025. Em paralelo, a mortalidade materna passou de 37,4 por 100. 000 nascidos em 2019 para 44,1 em 2025. “A taxa de sobrevivência do câncer pediátrico caiu de 85% para 65% em decorrência do início do bloqueio energético” americano, acrescentou.

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Devido à crise que Havana enfrenta, o chefe da OMS informou que estaria oferecendo uma ajuda de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,7 milhões) para patrocinar campanhas de imunização pediátrica e compra de materiais hospitalares essenciais. Além disso, Ghebreyesus também ressaltou que as Nações Unidas darão suporte ao programa de reformas iniciado pelo governo para abrir a economia cubana ao mercado, após décadas de isolamento.

“O governo identifica as áreas prioritárias que precisam do nosso apoio”, disse Ghebreyesus. Ele destacou que “há problemas no setor de saúde ou em outros setores devido às sanções, que todos conhecem, mas, ao mesmo tempo, é bom que o governo reconheça que também há problemas internos”. “Acho que abordar as questões externas e internas é muito importante para avançar”, acrescentou.

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Embargo de Trump

Desde janeiro, o governo Trump ameaça impor sanções aos países que fornecem combustível a Cuba, intensificando a pressão sobre uma economia já fragilizada pelas sanções americanas desde 1962. Desde o início do ano, apenas um petroleiro russo atracou na ilha.

No início de maio, Washington também começou a implementar um regime de “sanções secundárias” contra empresas estrangeiras que comercializam com Cuba, levando à saída de inúmeras empresas, principalmente dos setores do turismo e mineração, duas importantes fontes de renda para a ilha de 9,4 milhões de habitantes.

O embargo turbinado escancarou os já sérios gargalos na infraestrutura energética de Cuba, provocando apagões cada vez mais recorrentes devido à falta de combustíveis. A crise econômica se exacerbou, criando uma das piores conjunturas para a nação caribenha em décadas.

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No início do mês de setembro, Cuba informou que o embargo dos Estados Unidos causou prejuízos de mais de US$ 8 bilhões (aproximadamente R$ 41 bilhões, na cotação atual) entre março de 2025 e fevereiro de 2026, um “valor recorde”, segundo o relatório apresentado pelo ministro das Relações Exteriores.

O valor, 7% superior ao ano anterior, “não inclui os danos causados pelo bloqueio energético” imposto por Washington nos últimos sete meses, nem as “sanções secundárias” aplicadas desde maio contra entidades cubanas, afirmou Rodríguez ao apresentar o documento à imprensa.

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Ainda em setembro, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de espalhar “calúnias” e “falsidades” sobre a ilha após o republicano afirmar, em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, que o país “vai cair”.

No mês seguinte, o embaixador americano nas Nações Unidas, Mike Waltz, informou que o governo Trump havia expulsado um diplomata cubano do país, devido à escalada nas tensões com Havana.

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(Com informações da AFP)