Em meio a ataque pesado contra Ucrânia, Rússia atinge o próprio território

A Rússia afirmou nesta terça-feira, 2, ter bombardeado o seu próprio território acidentalmente, atingindo uma aldeia na região sul de Voronezh em meio a um grande ataque contra a Ucrânia. Perto da fronteira com a nação invadida, a vila russa não registrou vítimas, ao contrário das regiões ucranianas atingidas pela mesma chuva de mísseis.

De acordo com autoridades ucranianas, Kiev e a cidade de Kharkiv foram os principais alvos do ataque desta terça, que viu quase 100 mísseis serem lançados contra o país em guerra. Ao menos cinco pessoas morreram na capital, enquanto 92 ficaram feridas no total.

“Descarga anormal de munição”

Em comunicado, o exército russo disse que seis casas foram danificadas por “uma descarga anormal de munição de aeronave” contra a vila de Petropavlovka, na região de Voronezh.

“Uma investigação sobre as circunstâncias do incidente está em andamento. Uma comissão está trabalhando no terreno para avaliar a natureza dos danos e prestar assistência na restauração das casas”, disse o texto, que ressaltou não haver vítimas fatais na área.

O governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, disse que alguns dos residentes de Petropavlovka, a 150 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, foram transferidos para alojamentos temporários.

Destruição na Ucrânia

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram que duas pessoas morreram depois que um prédio alto pegou fogo devido a um ataque russo no distrito de Solomyansky, na capital ucraniana. Já a administração regional afirmou que um casal foi morto na área ao redor da cidade.

Oleh Synehubov, governador regional de Kharkiv, afirmou que uma mulher de 91 anos morreu devido a um ataque com mísseis que deixou uma cratera com vários metros de profundidade em uma área residencial da cidade. Segundo ele, além disso, vários prédios foram danificados.

Intensificação dos ataques

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em resposta ao último ataque contra seu país, prometeu que “a Rússia responderá por cada vida tirada” em um vídeo publicado no Telegram. De acordo com ele, Moscou lançou quase 100 mísseis de vários tipos em sua última investida.

“Pelo menos 70 mísseis foram abatidos. Quase 60 deles estavam na região de Kiev. Kharkiv também foi duramente atingida”, disse Zelensky, acrescentando que ao menos 92 pessoas ficaram feridas no ataque.

Segundo o líder ucraniano, a Rússia lançou cerca de 170 drones de ataque e dezenas de mísseis contra a Ucrânia desde 31 de dezembro. Na última sexta-feira 29, o maior ataque russo em quase dois anos de guerra fez 39 mortes.

A última salva de mísseis ocorreu depois que o presidente russo, Vladimir Putin, atribuiu ao exército de Kiev a autoria de um ataque aéreo à cidade russa de Belgorod, que teria matado 24 civis. O chefe do Kremlin disse que a Ucrânia “não ficará impune”.