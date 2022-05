Em escalada retórica, Rússia diz que Israel apoia ‘neonazistas’ ucranianos

Em meio a uma disputa retórica que começou com o chanceler russo alegando que Adolf Hitler teria “sangue judeu”, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou nesta terça-feira, 3, o governo de Israel de apoiar neonazistas na Ucrânia.

Na segunda-feira, questionado durante entrevista sobre como a Rússia pode alegar que está lutando para “desnazificar” a Ucrânia quando o próprio presidente do país, Volodymyr Zelensky, é judeu, o chanceler Sergei Lavrov afirmou que “Hitler também tinha sangue judeu”, portanto, a origem judaica do líder ucraniano “não significa absolutamente nada”. O ministro russo então acrescentou que “sábios” representantes do grupo étnico e religioso dizem que “os maiores antissemitas são os próprios judeus”.

Em resposta à fala de Lavrov, o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, disse se tratar de uma declaração “imperdoável e escandalosa”, além de um “terrível erro histórico” que minimizaria os horrores do Holocausto.

Em tréplica, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou em comunicado nesta terça que os comentários de Lapid são “anti-históricos” e “explicam em certo grau porque o atual governo israelense apoia o regime neonazista em Kiev”.

Para Moscou, as origens de Zelensky não excluem o fato de a Ucrânia ser comandada por neonazistas.

“O antissemitismo na vida cotidiana e na política não parou e, pelo contrário, cresceu na Ucrânia”, diz o comunicado.

As declarações iniciais de Lavrov sobre a suposta origem de Hitler foram recebidas com indignação em todo o espectro político israelense. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, exigiu retratação de Moscou e disse que “tais mentiras visam a culpar os próprios judeus pelos crimes mais terríveis da história e, assim, libertar os opressores dos judeus de sua responsabilidade”.

O chefe do Memorial do Holocausto de Israel, Dani Dayan, também condenou as afirmações de Lavrov.

“A maioria de seus comentários são absurdos, delirantes, perigosos e merecedores de qualquer condenação”, disse o israelense.

Tentando justificar sua operação militar, a Rússia alegou que um de seus objetivos era “desnazificar” a Ucrânia, acusando o país vizinho de estar “mergulhado na ideologia nazista”, da qual Hitler se valeu e provocou o genocídio de 6 milhões de judeus no Holocausto na Segunda Guerra Mundial.

Comparações com o nazismo, no entanto, têm sido feitas por ambos os lados da guerra. No dia do início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, a conta oficial do governo ucraniano no Twitter publicou uma caricatura em que Hitler estaria aparentemente dando aprovação a Putin.

Em publicações em suas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também comparou o ataque russo aos feitos pela Alemanha durante a II Guerra. Segundo ele, “a Rússia atacou traiçoeiramente nosso Estado pela manhã, como a Alemanha nazista fez”.

“A Rússia embarcou em um caminho do mal, mas a Ucrânia está se defendendo e não desistirá de sua liberdade, não importa o que Moscou pense”, declarou.

