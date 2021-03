Em entrevista nos EUA, Lula pede que Biden doe vacinas excedentes

Em entrevista à rede americana CNN, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que promova uma distribuição justa das vacinas contra a Covid-19. Lula afirmou que os EUA têm mais doses de vacina do que o necessário para sua população e, por isso, poderiam doar o excedente para outros países, incluindo o Brasil.

“Estou sabendo que os Estados Unidos têm vacina e não estão usando toda essa vacina. E essa vacina, poderia ser, quem sabe, doada ao Brasil, ou a outros países mais pobres que o Brasil e não podem comprar”, disse o ex-presidente à jornalista Christiane Amanpour.

EXCLUSIVE: Fmr. Brazilian President @LulaOficial tells me he is urging President Biden to call a G20 meeting to ensure proper vaccine distribution worldwide: "Vaccine, vaccine, vaccine!" He adds: "I couldn't ask that [of] Trump, but Biden is a breath for democracy in the world."

A entrevista, que será transmitida por completo na quinta-feira, 18, é a primeira exclusiva desde o pronunciamento da semana passada, feito após a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de anular as condenações contra o ex-presidente feitas em Curitiba.

Falando de São Paulo via videoconferência, Lula acrescentou que Biden deveria convocar uma reunião do G20, grupo das 20 principais economias do mundo, do qual o Brasil faz parte, para discutir sobre vacinação.

“É importante convocar o G20 urgente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa o único tema: vacina, vacina e vacina”, disse.

Segundo Lula, o pedido foi feito a Biden porque “não acredito no meu governo” e “se fosse o (ex-presidente Donald) Trump, não pediria porque também não acreditava nele”.

Em um dos trechos divulgados pela apresentadora, o petista também afirma que não irá rejeitar um convite para ser candidato na próxima disputa presidencial.

EXCLUSIVE: Will @LulaOficial run for president of Brazil again? "If my party and the other allied parties understand that I could be the candidate, and if I'm well… I can reassure you that I will not deny that invitation."

“Se quando chegar o momento de disputar as eleições, o meu partido e os outros partidos aliados entenderem que eu posso ser candidato, e eu estiver bem de saúde, com a energia que eu tenho hoje, não negarei ser candidato”, afirma. “Só não quero fazer disso a minha prioridade máxima. Porque a minha prioridade máxima agora é tentar cuidar desse país”.

Ao todo, 14,4 milhões de doses da vacina já foram administradas no Brasil. Dessas, 10,5 milhões foram da primeira dose, e 3,8 da segunda. No total, apenas 5% da população foram vacinados.

As mortes no Brasil entre 16 de fevereiro e 16 de março mais que dobraram, apresentando uma alta de 157%, considerando os valores totais dos registros. Trata-se de uma taxa que destoa do caminhar da pandemia no resto do mundo, em que a variação de dados no mesmo período foi de 0,2% para mais, um patamar de estabilidade.

De acordo um um relatório divulgado na terça-feira, 16, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil foi o país que mais teve aumento em casos e mortes por Covid-19 na semana encerrada no dia 14 deste mês. Além disso, neste período, o país foi responsável por 21% dos óbitos aferidos globalmente.

Mais cedo nesta semana, Amanpour já havia recebido o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.