Em derrota para Trump, Suprema Corte dos EUA barra regras para restringir voto pelo correio
Restrições defendidas pelo presidente americano sob alegação de fraude são vistas por críticos como tentativa de suprimir votos
A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira, 14, a aplicação de novas regras que dificultariam o envio de cédulas de votação pelo correio. A decisão representa uma derrota para o governo do presidente Donald Trump a menos de dois meses das midterms, eleições de meio de mandato que renovarão, em novembro, todas as cadeiras da Câmara, metade do Senado e um sem-número de cargos executivos e legislativos locais.
Os magistrados negaram o pedido do Departamento de Justiça para derrubar uma decisão da juíza federal Indira Talwani, de Boston, que havia impedido parte da implementação de uma ordem executiva que restringe o voto por correspondência. Em uma breve decisão de apenas um parágrafo, a Suprema Corte afirmou que o governo dificilmente conseguiria reverter a suspensão com base nos argumentos apresentados.
Dois juízes conservadores, Samuel Alito e Clarence Thomas, divergiram da maioria da corte, escrevendo que o governo Trump “provavelmente terá sucesso no mérito de seu recurso”.
Ordem de Trump
Assinada pelo presidente americano em março, a ordem executiva determinava que o governo federal elaborasse e enviasse aos estados listas de cidadãos considerados aptos a votar. O Departamento de Justiça também foi orientado a priorizar investigações e processos contra autoridades eleitorais que distribuam cédulas a pessoas consideradas inelegíveis para votar em eleições federais.
No mês passado, o Serviço Postal americano publicou regras para colocar a medida em prática. Entre as exigências estava o fornecimento, pelos estados, de listas de eleitores que receberam cédulas pelo correio e de códigos de barras específicos para os envelopes de envio e devolução.
Trump afirma há anos que o voto pelo correio é vulnerável a fraudes e já declarou que pretende acabar com o sistema em todo o país. Não há, porém, evidências de fraude generalizada nas eleições por correspondência.
“Votar pelo correio significa fraudar pelo correio. Eu chamo isso de fraude por correio, e precisamos fazer algo a respeito”, disse o mandatário durante um evento em Memphis, no Tennessee, em março.
Ainda que crítico voraz da modalidade, o republicano não se furtou a recorrer a esse direito durante as eleições para o distrito 87 da legislatura estadual da Flórida este ano. De acordo com o site da supervisão eleitoral do condado de Palm Beach, o líder americano utilizou o correio para declarar sua preferência ao candidato republicano Jon Maples.
Impacto nas eleições
A campanha de Trump contra os votos pelo correio faz parte de uma iniciativa mais ampla da Casa Branca, denominada “Save America Act” (Lei Salve a América, em tradução livre), que visa endurecer as regras de identificação de eleitores com o suposto objetivo de impedir a participação ilegal nas eleições americanas (em especial de imigrantes, que, segundo a administração, apoiariam desproporcionalmente os democratas).
Críticos, contudo, apontam que a fraude por falsidade ideológica de eleitor é quase inexistente no país e denunciam as novas regulamentações como uma tentativa de supressão dos votos, que prejudica principalmente minorias (hispânicos e negros), idosos, estudantes e pessoas de baixa renda, pois tais grupos têm menos chances de possuir os documentos aceitos.
A disputa ocorre em meio à corrida pelo controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. A restrição ao voto pelo correio teria impacto político relevante, visto que eleitores democratas historicamente recorrem a esse método com maior frequência que republicanos.
Em 2024, cerca de 30% das cédulas da eleição presidencial foram enviadas pelo correio.