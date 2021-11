Em derrota para Biden, republicano é eleito governador da Virgínia

O republicano Glenn Youngkin foi eleito governador da Virgínia, segundo projeções feitas pela imprensa americana nesta quarta-feira, 3. O resultado é considerado uma derrota para Joe Biden, que venceu com 10 pontos de vantagem no estado nas eleições presidenciais de 2020 e agora luta para manter a popularidade diante de impasses internos em seu governo.

Com 99% das urnas apuradas, Youngkin tem 2 pontos percentuais de vantagem em relação ao democrata Terry McAuliffe. Em discurso na manhã desta quarta, o próximo governador disse que a sua vitória é “um momento decisivo”.

Youngkin é um ex-executivo que nunca ocupou cargos públicos. Ele baseou sua campanha em críticas à velha política e em questões controversas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a pandemia.

Terry McAuliffe é ex-governador da Virgínia (2014-2018) e recebeu apoio sólido do Partido Democrata durante a campanha. A lei estadual não permite que um candidato concorra a dois mandatos consecutivos, por isso o atual governador democrata Ralph Northam não disputou a votação.

Embora a Virgínia tenha votado esmagadoramente em Biden nas eleições do ano passado, a popularidade do presidente caiu nas pesquisas desde a retirada caótica do Afeganistão. O democrata também enfrenta divergências dentro do seu próprio partido para a aprovação de um pacote trilionário dedicado a questões sociais que já se tornou uma das principais agendas de seu governo

Ainda que o presidente negue, estas eleições são um termômetro do apoio a suas políticas. O resultado do pleito na Virgínia indica que Biden pode ter problemas para alcançar maioria nas eleições legislativas do ano que vem e manter o controle da Câmara dos Deputados e do Senado.