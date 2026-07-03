Em demonstração de força política, Irã começa ‘maior funeral de todos’ para Ali Khamenei

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
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PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
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GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
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GOVERNADOR - ES
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Eleito
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GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
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PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
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100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
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Eleito
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PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
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Eleito
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Eleito
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100,00%
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100,00%
Eleito
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PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
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100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
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GOVERNADOR - TO
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Mundo

Em demonstração de força política, Irã começa ‘maior funeral de todos’ para Ali Khamenei

Autoridades estimam que cerca de 35 milhões de pessoas acompanhem atos fúnebres para líder supremo, morto em fevereiro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 3 jul 2026, 12h01
Autoridades locais e estrangeiras passam pelos caixões do líder supremo morto do Irã, Ali Khamenei, e seus familiares depois de prestar seus respeitos na Grand Mosalla, em Teerã, em 3 de julho de 2026.
Autoridades locais e estrangeiras passam pelos caixões do líder supremo morto do Irã, Ali Khamenei, e seus familiares depois de prestar seus respeitos na Grand Mosalla, em Teerã, em 3 de julho de 2026. (ATTA KENARE/AFP)
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Em demonstração de força política, Irã começa ‘maior funeral de todos’ para Ali Khamenei Priorize VEJA no Google

Quatro meses após a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, teve início nesta sexta-feira, 3, em Teerã, a cerimônia fúnebre que se estenderá por seis dias e passará por cinco cidades. As autoridades estimam que cerca de 35 milhões de pessoas acompanhem os atos, em uma demonstração de força política e religiosa.

Khamenei morreu aos 86 anos durante bombardeios conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, que deram início à guerra em 28 de fevereiro. Seu filho, Mojtaba Khamenei, assumiu o posto de líder supremo em março.

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A despedida começou com uma cerimônia reservada na Grande Mosalla, na capital iraniana, destinada a integrantes do governo e líderes estrangeiras. O corpo de Khamenei foi levado ao local do velório oficial acompanhado por uma multidão formada, em grande parte, por familiares de vítimas da guerra, que, segundo dados oficiais, deixou 1.460 civis e 2.088 militares mortos.

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Representantes de mais de 100 países são esperados nas homenagens. Entre as presenças confirmadas estão o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, que atuou como mediador nas negociações entre Teerã e Washington, e o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Nenhum representante europeu nem americano foi convidado para o funeral.

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Pessoas reunidas ao redor do caixão do líder supremo Ali Khamenei durante uma cerimônia antes de seu funeral em 3 de julho de 2026.
Pessoas reunidas ao redor do caixão do líder supremo Ali Khamenei durante uma cerimônia antes de seu funeral em 3 de julho de 2026. (Escritório do líder supremo iraniano/AFP)
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A partir de sábado, o velório será aberto ao público, seguido por dias de homenagens. Na segunda-feira, um cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Teerã, antes de o corpo seguir para Qom, centro religioso da República Islâmica.

Na quarta-feira, as cerimônias serão realizadas no Iraque, com homenagens em Najaf e Karbala, duas das cidades mais sagradas para os muçulmanos xiitas. O sepultamento está previsto para quinta-feira no Santuário do Imã Reza, em Mashhad, considerado um dos locais mais importantes do islamismo xiita.

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Os caixões do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e seus familiares são retratados na Grand Mosalla, em Teerã, em 3 de julho de 2026.
Os caixões do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e seus familiares são retratados na Grand Mosalla, em Teerã, em 3 de julho de 2026. (ATTA KENARE/AFP)

Com expectativa de cerca de 20 milhões de pessoas apenas em Teerã, o governo montou uma das maiores operações logísticas já realizadas na capital. Escolas, prédios públicos e instalações militares foram adaptados para receber visitantes, enquanto áreas abertas foram convertidas em estacionamentos para carros e ônibus.

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A realização do funeral meses após a morte do aiatolá contraria a tradição islâmica, que recomenda o sepultamento em até 24 horas. O adiamento foi atribuído às condições de segurança no país durante o conflito, quando as autoridades avaliaram que um funeral público colocaria em risco autoridades políticas e militares, consideradas alvos dos Estados Unidos e de Israel.

Na quinta-feira, autoridades do Irã alertaram os Estados Unidos e Israel contra qualquer ataque ao país durante o funeral de Estado.

“Advertimos os inimigos do Irã, especialmente os EUA e o regime sionista, para que evitem qualquer erro de cálculo e reflitam sobre a dura retaliação que nossas forças armadas aplicariam a qualquer ameaça e agressão contra nosso país”, afirmou Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, em comunicado divulgado pela mídia estatal.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, fez advertência semelhante, prometendo uma resposta imediata a qualquer ameaça contra o país.

O funeral se dá em meio às negociações entre Irã e Estados Unidos, que encerraram uma nova rodada de conversas indiretas na quarta-feira, em Doha, sem sinais de progresso. De acordo com autoridades a par das discussões que conversaram com a agência de notícias Reuters, as delegações americana e iraniana, com intermédio do Catar, se concentraram em questões que já haviam sido resolvidas pelo acordo provisório anunciado há duas semanas.

Durante os dois dias de diplomacia em Doha, durante os quais os negociadores de ambas partes realizaram encontros separados com mediadores cataris e paquistaneses, o principal tema à mesa foi o fluxo de navios que passam pelo Estreito de Ormuz — que deveria ter sido totalmente reaberto mediante o memorando de entendimento — e o descongelamento de fundos iranianos retidos em bancos no exterior — também já acertado, embora sem cronograma claro.

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TAGS:
Aiatolá Ali Khamenei
Funeral
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