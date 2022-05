Em Davos, Zelensky diz que mundo passa por ‘ponto de virada’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a líderes globais reunidos no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta segunda-feira, 23, que o mundo enfrenta um ponto de virada, e que é preciso aumentar as sanções contra a Rússia pela invasão ao país vizinho.

“A história está em um ponto de virada. Este é realmente o momento em que se decide se a força bruta governará o mundo”, disse Zelensky, em uma transmissão ao vivo.

Em discurso de quase 30 mínimos aos presentes no evento, incluindo mais de 2.000 líderes empresariais e econômicos do mundo todo, pediu que as nações pressionassem mais Moscou, e os acusou de não esgotar as possibilidades de sanções.

“As sanções devem ser máximas, para que a Rússia – e qualquer outro agressor em potencial que queira travar uma guerra brutal contra seu vizinho – conheça claramente as consequências imediatas de suas ações”, disse o presidente ucraniano.

Entre as exigências estão um embargo de petróleo, o bloqueio de todos os bancos russos e o encerramento de todo o comércio. As empresas estrangeiras devem se retirar completamente da Rússia e a indústria russa de TI deve ser cortada do Ocidente.

O ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​de boxe da Ucrânia Wladimir Klitschko também pediu que as sanções chegassem até os atletas russos.

“Aqui na Suíça é a sede do COI, Comitê Olímpico Internacional, e acredito que a equipe olímpica russa deve ser banida e não participar”, disse Klitschko. “Nada contra a nacionalidade ou contra os atletas, mas eles representam o regime da Rússia, esse regime agressivo que iniciou essa guerra sem sentido.”

Em Davos, as festas da antiga “Casa da Rússia” eram famosas pelos exibicionismos regados a caviar preto, champanhe vintage e foie gras. Esse ano, não foram convidadas para o resort alpino, e a casa ainda foi transformada em uma “Casa Russa de Crimes de Guerra” por artistas ucranianos, exibindo imagens da miséria e devastação causadas pela guerra na Ucrânia.

Após o discurso de Zelensky, o governo da Suíça anunciou que irá promover uma conferência para reconstrução da Ucrânia, na cidade de Locarno, em julho.

