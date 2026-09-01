Em ‘cúpula anti-EUA’, Irã faz raro aceno a Trump para encerrar guerra
Antes de reunião com Vladimir Putin, o iraniano Masoud Pezeshkian usou palco para mandar recado a Washington sobre acordo diplomático
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, prometeu nesta terça-feira, 1º de setembro, que Teerã retomaria imediatamente os compromissos para encerrar a guerra caso os Estados Unidos voltem ao protocolo de acordo, assinado em junho, estabelecendo um cessar-fogo e um período de 60 dias para a diplomacia. A declaração foi dada às margens de uma cúpula regional no Quirguistão, onde ele deve se reunir com Vladimir Putin.
“Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos retornarem a seus compromissos em virtude do protocolo de acordo (… ), a república islâmica do Irã adotará imediatamente medidas recíprocas”, declarou Pezeshkian em Bishkek, capital do país da Ásia Central.
Em meados de junho, Teerã e Washington assinaram o chamado memorando de entendimento de Islamabad para acabar com as hostilidades, iniciadas em 28 de fevereiro com os ataques americanos e israelenses contra o Irã, que provocaram a morte do antigo líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.
Mas o acordo foi rompido no início de julho, com a retomada das hostilidades.
Após um mês de calma em agosto, as forças militares dos Estados Unidos atacaram na segunda-feira o estratégico Estreito de Ormuz e o Irã atingiu, em retaliação, alvos americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.
Na segunda-feira, o presidente iraniano já havia declarado que não interessa a Teerã prolongar a guerra contra Washington.
‘Cúpula anti-EUA’
Dezessete chefes de Estado, incluindo os líderes da Rússia, Irã, China, Índia, Paquistão e Turquia, estão em Bishkek para participar da reunião que marca os 25 anos da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), uma cúpula apelidada de “anti-Estados Unidos” por pretender atuar como um contraponto à influência ocidental.
Entre os vários encontros bilaterais previstos, Putin tem na agenda, além do encontro com o iraniano Pezeshkian, uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar da guerra na Ucrânia, segundo o Kremlin. O conflito, que não mostra qualquer sinal de apaziguamento, já entra em seu quinto ano.
A Turquia recebeu várias rodadas de negociações para tentar acabar com o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas as conversas diplomáticas, sob mediação americana, permanecem estagnadas.