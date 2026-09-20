Em crise de popularidade, Trump detalha ‘Arco do Triunfo’ e diz que monumento terá funções militares

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Donald Trump, enfrentando crise de popularidade, propõe a construção de um “Arco do Triunfo” em Washington, com surpreendentes funções militares. O monumento, que abrigaria drones e atiradores de elite, é justificado por ele como um pedido das Forças Armadas para a segurança nacional. Contudo, detalhes sobre cronograma e aprovações são escassos, e a obra prevista para este mês ainda não começou.

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Em meio a uma crise de popularidade que pode lhe custar a maioria da Câmara e do Senado, nas eleições de meio de mandato, previstas para novembro, Donald Trump não se cansa de recorrer a factoides para desviar a atenção do eleitorado.

O último anúncio do presidente americano, na manhã deste domingo, 20, é o detalhamento de um “Arco do Triunfo” em Washington, que, segundo ele, terá funções militares, além do simbolismo de grandeza comumente atribuído a monumentos do tipo.

Em sua rede social, Truth, Trump disse que o arco armazenará equipamentos militares. Ao descrever o projeto como de “primeira linha”, ele justificou sua construção como um “forte pedido” das Forças Armadas dos EUA, por “motivos de segurança nacional”.

O complexo militar e o arco irão “abrigar, armazenar e ter a capacidade de usar rapidamente um grande número de drones, além de atiradores de elite, tanto no telhado quanto na praça, e adicionalmente armazenar grandes quantidades de munição”, escreveu.

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Como de costume, porém, Trump não forneceu detalhes sobre o cronograma, e não está claro se serão necessárias novas aprovações para a instalação do equipamento. “Entre 59 principais cidades e capitais, Washington D. C. é a única no mundo que não tem um arco do triunfo”, justificou sem dizer de onde sacou a duvidosa estatística.

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Com 76 metros de altura, o monumento, se sair do papel, ficará às margens do rio Potomac, no lado que pertence ao estado da Virgínia, mas num ponto que fica em frente ao Memorial Lincoln e próximo ao Cemitério Nacional de Arlington, onde estão enterrados os veteranos de guerra.

Uma maquete do projeto, divulgada no início deste ano, inclui uma estátua da Liberdade alada no topo do arco, ladeada por duas águias. Abaixo delas, pode-se ler duas frases: “Uma Nação Sob Deus” e “Liberdade e Justiça para Todos”. Os adornos terão a cor dourada, em metal.

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A obra deveria começar este mês, mas ainda não teve início. Opositores do presidente americano realizaram protestos, alegando que o monumento remete ao fascismo e desrespeita os mortos de Arlington.