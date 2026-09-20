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Em crise de popularidade, Trump detalha ‘Arco do Triunfo’ e diz que monumento terá funções militares

Com 76 metros de altura, instalação abrigaria drones, munição e atiradores de elite

Por Ricardo Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 13h01 | Atualizado em 20 set 2026, 13h04
Donald Trump, de terno azul e gravata azul-clara, fala com a boca aberta, segurando uma foto do Arco do Triunfo. Ao seu lado esquerdo, uma pessoa fantasiada de coelho marrom e, ao fundo, uma multidão de pessoas, algumas com celulares, em um evento ao ar livre
Presidente americano apresenta seu arco do triunfo: factóide antes da eleição (Tom Willians/Getty Images)
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Em crise de popularidade, Trump detalha ‘Arco do Triunfo’ e diz que monumento terá funções militares Priorizar nos meus resultados Google

Em meio a uma crise de popularidade que pode lhe custar a maioria da Câmara e do Senado, nas eleições de meio de mandato, previstas para novembro, Donald Trump não se cansa de recorrer a factoides para desviar a atenção do eleitorado.

O último anúncio do presidente americano, na manhã deste domingo, 20, é o detalhamento de um “Arco do Triunfo” em Washington, que, segundo ele, terá funções militares, além do simbolismo de grandeza comumente atribuído a monumentos do tipo.

Em sua rede social, Truth, Trump disse que o arco armazenará equipamentos militares. Ao descrever o projeto como de “primeira linha”, ele justificou sua construção como um “forte pedido” das Forças Armadas dos EUA, por “motivos de segurança nacional”.

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O complexo militar e o arco irão “abrigar, armazenar e ter a capacidade de usar rapidamente um grande número de drones, além de atiradores de elite, tanto no telhado quanto na praça, e adicionalmente armazenar grandes quantidades de munição”, escreveu.

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Como de costume, porém, Trump não forneceu detalhes sobre o cronograma, e não está claro se serão necessárias novas aprovações para a instalação do equipamento. “Entre 59 principais cidades e capitais, Washington D. C. é a única no mundo que não tem um arco do triunfo”, justificou sem dizer de onde sacou a duvidosa estatística.

Projeção digital de um arco triunfal branco com detalhes dourados e uma estátua alada no topo, sob céu azul com nuvens. À direita, uma pessoa segura uma imagem impressa do mesmo arco, desfocada. Uma bandeira americana e folhagem verde aparecem ao fundo
Croqui do projeto: estátua da liberdade, águias e letras douradas (Bloomberg/Getty Images)
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Com 76 metros de altura, o monumento, se sair do papel, ficará às margens do rio Potomac, no lado que pertence ao estado da Virgínia, mas num ponto que fica em frente ao Memorial Lincoln e próximo ao Cemitério Nacional de Arlington, onde estão enterrados os veteranos de guerra.

Uma maquete do projeto, divulgada no início deste ano, inclui uma estátua da Liberdade alada no topo do arco, ladeada por duas águias. Abaixo delas, pode-se ler duas frases: “Uma Nação Sob Deus” e “Liberdade e Justiça para Todos”. Os adornos terão a cor dourada, em metal.

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A obra deveria começar este mês, mas ainda não teve início. Opositores do presidente americano realizaram protestos, alegando que o monumento remete ao fascismo e desrespeita os mortos de Arlington.

Arco branco de protesto com faixas: 86 TRUMPS ARCH, MONEY FOR NOTHIN, e TRUMPS ARCH 32X THIS ONE!. Pequenas bandeiras amarelas no topo e céu nublado ao fundo
Protesto contra monumento defendido por Trump, em Washington DC (Anna Money Maker/Getty Images)
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Donald Trump
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