Em reuniões com Scholz e Meloni, Lula pede união para combate à fome

No último dia de compromissos de sua viagem à Europa para o G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve duas reuniões bilaterais neste sáabdo, 15. A primeira, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a segunda com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anfitriã do evento. Nas duas conversas, o presidente ressaltou a necessidade de união para o combate à fome no mundo.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula convidou a Alemanha para a “Aliança Global contra a Fome, uma das prioridades brasileiras à frente da presidência do G20 e enfatizou a necessidade de reforma de instituições de governança global”. O Rio de Janeiro sediará a reunião de Cúpula das nações em 18 e 19 de novembro.

Scholz também manifestou solidariedade pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os líderes conversaram ainda sobre “a situação política na Europa e na América Latina e trataram dos conflitos em Gaza e na Ucrânia”, além de tratar do acordo entre Mercosul e União Europeia e sobre a Organização Mundial do Comércio.

Encontro com Meloni

Já a premiê italiana confirmou presença na cúpula do G20 no Rio. Lula “ressaltou a necessidade de união e indignação da comunidade internacional diante das 750 milhões de pessoas que passam fome ou estão em grave situação de insegurança alimentar”, segundo divulgou o Planalto.

O petista também falou da “necessidade de reforma das instituições de governança global e de um novo papel para a Organização das Nações Unidas” e tratou de desenvolvimento social e transição.

Lula parabenizou Meloni pela organização do G7, agradeceu a solidariedade prestada pelas enchentes no Rio Grande do Sul e convidou a primeira-ministra a visitar o Brasil. O presidente ainda conversou sobre a viagem do presidente italiano, Sergio Mattarela, ao país em julho.

Lula viajou para a Europa para participar do encontro do G7, o grupo que reúne os países mais ricos do mundo, e volta neste sábado para o Brasil. Além de fazer um breve discurso na sexta, o presidente teve reuniões bilaterais com a representante da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o premiê da Índia, Narendra Modi, o presidente da Turquia, Recep Erdoğan, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Também se encontrou com o papa Francisco.