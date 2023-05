Em conversa por telefone, Lula convida papa Francisco para visitar Brasil

Em um breve telefonema nesta quarta-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o papa Francisco para uma visita ao Brasil, em meio a conversas sobre a retomada de esforços de combate à pobreza e à fome. Segundo o Planalto, as duas autoridades devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano.

Em nota, o Planalto afirmou que o presidente brasileiro “agradeceu a atuação do papa pela paz na Ucrânia e pelo combate à pobreza”, além da atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia “contra as forças que atacam a floresta”.

A guerra na Ucrânia também entrou na pauta do telefonema. Segundo a Presidência brasileira, o petista teria relatado ao pontífice “suas conversas com outras lideranças em busca da paz” na região.

Mais cedo neste mês, Francisco recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para um encontro no Vaticano, o primeiro desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro do ano passado. O papa é um crítico vocal à guerra e já falou sobre a possibilidade de uma missão de paz da Santa Sé na Ucrânia, ainda sem detalhes.

Segundo a Vatican News, a agência de notícias oficial do Vaticano, o pontífice publicou nota em que “assegurou suas constantes orações, testemunhadas por seus muitos apelos públicos e contínua invocação ao Senhor pela paz, desde fevereiro do ano passado”. O papa concordou com a necessidade de manter esforços humanitários para apoiar a população e destacou a urgência de “gestos de humanidade em relação às pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito”. Ao fim da conversa, presenteou o presidente ucraniano com um pequena escultura de um ramo de oliveira, considerado o símbolo da paz.