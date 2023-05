Em conversa com Putin, Lula nega convite para ir à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, 26. Pelas redes sociais, o petista disse que negou um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e reiterou que gostaria de falar sobre o fim da guerra.

“Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz”, escreveu Lula nas redes sociais.

No G7, Lula condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia, mas afirmou que os dois países não estavam dispostos a falar da paz no momento.

Além disso, o brasileiro e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tiveram um desencontro na cúpula dos líderes. Ele solicitou uma reunião com Lula uma semana após o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, estar em Kiev, o que não foi bem sucedido.

Segundo autoridades ucranianas, os líderes tiveram um “problema de agenda”, mas o Planalto afirma que ofereceu uma seleção de horários a Zelensky e ele não compareceu a nenhuma das opções.

Também na cúpula do G7, Lula disse que “não vim para discutir a guerra na Ucrânia”, e que o assunto deveria ser tratado apenas nas Nações Unidas.