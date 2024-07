Em convenção, Trump faz primeira aparição pública após atentado

O ex-presidente Donald Trump fez nesta segunda-feira, 15, sua primeira aparição pública desde o atentado do último sábado. O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos foi ovacionado ao participar da convenção do partido em Milwaukee, no estado de Wisconsin.

Trump chegou sob aplausos, sorriu e voltou a levantar o braço com o punho fechado, mesmo gesto que fez após ser alvo de uma tentativa de assassinato em comício na Pensilvânia no fim de semana. Em seguida, o ex-presidente se posicionou ao lado do senador de Ohio J.D. Vance, anunciado como vice na sua chapa.

A convenção se estenderá até quinta e oficializou a candidatura do próprio Trump. Há meses que o ex-presidente americano é o presumido presidenciável da legenda, mas uma votação nesta segunda-feira tornou isso oficial. Já não mais pré-candidato, recebeu apoio de um número suficiente de delegados republicanos para obter o posto – com ajuda especial daqueles vindos da Flórida, estado que transformou em seu lar após deixar Nova York.

Quem é o vice de Trump

“Após longas deliberações e reflexões, e considerando os talentos tremendos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir a posição de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio”, escreveu o presidenciável republicano na rede Truth Social.

Trump descreveu o novo colega de chapa com uma série de elogios. Destacou que J.D. serviu “honoravelmente ao nosso país” no Corpo de Fuzileiros Navais, graduou-se na Universidade Estadual de Ohio em dois anos, “com honras”, e que é graduado pela Faculdade de Direito de Yale. Também parabenizou o livro do senador por Ohio, Hillbilly Elegy, que virou filme na Netflix (no Brasil, Era Uma Vez um Sonho, com Glenn Close e Amy Adams), “por defender os homens e mulheres trabalhadores do nosso país”.

A adesão de J.D. Vance à “direita dura” trumpista, com mais força neste ano, impulsionou sua popularidade. Ele ascendeu ao Senado nas midterms de 2022, eleições locais e legislativas fincadas no meio do mandato presidencial, após receber o endosso de Trump. Ex-desafeto que chegou a chamá-lo de “Hitler americano”, Vance comia poeira naquela disputa quando declarou seu arrependimento e caiu nas graças do ex-­presidente. Três semanas depois, venceu a corrida legislativa.