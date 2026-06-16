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Em ‘clima de Copa’, chanceler do Irã recebe camisa da seleção brasileira de embaixador

Presente foi entregue às margens da reunião de chefes de representações estrangeiras residentes em Teerã

Por Flávio Monteiro 16 jun 2026, 15h38 | Atualizado em 16 jun 2026, 15h38
Dois homens de terno seguram uma camisa amarela da seleção brasileira de futebol, com o escudo da CBF. Um homem barbudo de óculos e terno azul segura a camisa com as duas mãos, olhando para frente. Ao lado, um homem de terno preto sorri, segurando a camisa com a mão direita. Outros homens de terno estão ao fundo, em um ambiente formal com quadros na parede
O embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães (esq.), e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Telegram/Reprodução)
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Em ‘clima de Copa’, chanceler do Irã recebe camisa da seleção brasileira de embaixador Priorize VEJA no Google

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, recebeu uma camisa da seleção brasileira de futebol de presente nesta terça-feira, 16, durante uma reunião com embaixadores e diplomatas em Teerã. A cortesia foi descrita como um gesto “em sintonia com o clima da Copa do Mundo” e ganhou ampla repercussão na imprensa local em um momento no qual os iranianos enfrentam questões esportivas relacionadas à participação no torneio nos Estados Unidos, país com o qual travam uma guerra.

De acordo com um comunicado divulgado no perfil oficial de Araghchi no Telegram, a camisa foi entregue pelo embaixador André Veras Guimarães às margens da reunião de embaixadores e chefes de representações estrangeiras residentes em Teerã. O gesto foi acompanhado pelo embaixador do Uruguai no Irã, que também presenteou o ministro com uma camiseta da Celeste.

“Em um gesto simbólico e em sintonia com o clima vibrante da Copa do Mundo de Futebol, os embaixadores do Uruguai e do Brasil presentearam nosso ministro das Relações Exteriores com as camisas das seleções nacionais de futebol de seus respectivos países”, afirma a publicação.

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Também foram publicadas duas imagens mostrando Araghchi erguendo as camisetas ao lado dos embaixadores, acompanhadas de uma legenda que destacava o esporte como um fator aproximador entre as nações.

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“O nosso ministro enfatizou a necessidade de desenvolver a cooperação em diversos setores e, agradecendo a iniciativa dos embaixadores do Brasil e do Uruguai, ressaltou a importância da diplomacia esportiva no fortalecimento da aproximação entre os povos”, destaca o texto.

Dois homens de terno seguram uma camisa amarela da seleção brasileira de futebol, com o escudo da CBF. Outros homens de terno observam ao fundo, em um ambiente interno com quadros na parede
(Telegram/Reprodução)
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Abbas Araghchi Uruguai
(Telegram/Reprodução)

A cortesia ocorre em meio à Copa do Mundo de 2026, que tem sido particularmente problemática para o Irã. Uma vez que os Estados Unidos estão entre os três países-sede do torneio, a seleção iraniana tem a desconfortável missão de jogar em uma nação com a qual seu país está em guerra. É a primeira vez na história da competição que isso acontece.

Minutos após o empate contra a Nova Zelândia por 2 a 2 na última segunda-feira, 15, os iranianos receberam ordens para deixar imediatamente os Estados Unidos e retornarem a Tijuana, no México, onde montaram base para o torneio. O episódio levou o treinador da equipe, Amir Ghalenoei, afirmar que a seleção está sendo “oprimida” nos Estados Unidos e que o cenário causa dificuldades no âmbito esportivo.

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“Passamos tanto tempo no ar que acho que quase não pisamos em terra firme. Não nos deram a oportunidade de chegar duas semanas antes para nos adaptarmos e nos aclimatarmos. Mesmo hoje à noite, logo após a partida, nos disseram que tínhamos que ir embora, sendo que hoje é o momento mais importante para o nosso próximo jogo, quando precisamos nos recuperar e nos preparar. Mas, em vez disso, temos que pegar um avião e voltar para Tijuana”, disse Ghalenoei.

Nem mesmo o retorno ao México foi isento de incidentes, uma vez que a seleção teve problemas no aeroporto de Los Angeles. O capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei ficaram detidos por supostos problemas na documentação, atrasando o voo de volta a Tijuana. Em declaração feita ao portal UOL, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que a medida era necessária para que Teerã “não abuse do sistema de vistos para infiltrar terroristas nos EUA sob falsos pretextos”.

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