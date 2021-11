Em busca de turistas, Egito reabre Avenida das Esfinges restaurada

A Avenida das Esfinges, no Egito, foi reaberta nesta quina-feira, 25, com a presença do presidente Abdel Fattah al-Sisi e outras autoridades do governo. Carruagens faraônicas e mais de 400 jovens vestidos em trajes típicos de 3 000 anos atrás desfilaram ao longo dos 2,7 quilômetros que ligam os antigos complexos religiosos de Karnak e Luxor, no que foi a cidade de Tebas, capital egípcia na antiguidade.

O evento de reabertura incluiu uma reconstituição do antigo festival Opet, no qual estátuas de divindades tebanas desfilavam anualmente durante a era do Novo Império em celebração da fertilidade e da inundação do Nilo. O Egito tem lutado para reviver sua indústria de turismo, atingida por anos de turbulência política após a revolta popular de 2011 que derrubou Hosni Mubarak e, mais recentemente, a pandemia de coronavírus.

Conhecida também como Caminho dos Carneiros e Caminho dos Deuses, a avenida teria sido o caminho que os peregrinos percorriam para visitar os templos e homenagear suas divindades. Repleta de estátuas de carneiros e esfinges em pedestais, a antiga estrada de Luxor, que fica às margens do Rio Nilo e está localizada a cerca de 650 quilômetros ao sul do Cairo, esteve em escavação por mais mais de 50 anos.

Mohamed Abd al-Badei, funcionário da arqueologia egípcia, disse que as ruínas mais antigas ao longo do caminho são seis estruturas construídas pela Rainha Hatexepsute, a única mulher faraó do Egito, datadas de 1400 a.C. Em abril, o governo organizou uma procissão para marcar a transferência de algumas das famosas múmias do Museu Egípcio no centro do Cairo para um museu recém-construído no sul da capital.