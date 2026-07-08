Em bilateral com Zelensky, Trump esnoba mas permite que Ucrânia fabrique mísseis Patriot

Após um encontro a portas fechadas às margens da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criaram uma boa relação recentemente e, entre zombarias, se comprometeu a permitir que os ucranianos fabriquem em casa mísseis Patriot, cruciais para alimentar as defesas aéreas do país, e hoje produzidos em solo americano.

Questionado sobre um caminho “pragmático” para acabar com a agressão russa contra a Ucrânia, Trump garantiu que as duas nações “vão fazer um acordo” e comparou a guerra a duas crianças brigando em um parque: “Às vezes, você tem que deixá-las se bater”.

Apesar do otimismo, o presidente americano disse que encerrar a guerra na Ucrânia “não é algo fácil”, já que Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, são “pessoas difíceis”. “Mas acho que fizemos muito progresso nas últimas semanas, e veremos como tudo vai avançar”, acrescentou.

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Defesas reforçadas

O presidente dos Estados Unidos anunciou ainda, durante a reunião, que Washington concederá à Ucrânia o “direito de fabricar” mísseis de defesa aérea Patriot, atendendo a um pedido do presidente ucraniano.

“Uma das coisas sobre as quais vamos conversar é que vamos dar a vocês uma licença para fabricar Patriots. Nada mal, não é? Assim vocês não poderão reclamar que não damos mísseis suficientes”, disse Trump a Zelensky. “Ainda não informamos a empresa, mas isso vai ser resolvido”, acrescentou o mandatário americano.

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Na madrugada desta quarta, novos bombardeios russos contra a Ucrânia deixaram pelo menos sete mortos, alguns deles em Kiev. No último mês, mais de 50 pessoas morreram em ataques com mísseis balísticos e drones contra a capital ucraniana.

O ocupante do Salão Oval também afirmou que o Putin quer se reunir com o líder ucraniano na capital russa. “Você iria a Moscou?”, perguntou ele a Zelensky, que ironizou: “Será difícil. Há muitos drones ucranianos lá”, disse ele, referindo-se aos crescentes ataques de longa distância promovidos por Kiev.

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Conversa com Putin

O encontro ocorre um dia após Trump afirmar que espera que a guerra na Ucrânia seja resolvida “em breve”.

“Tive uma conversa muito boa com o presidente Putin. Tivemos uma longa conversa, durou muito tempo”, afirmou o presidente americano durante uma reunião com o presidente turco, Tayyip Erdogan, no primeiro dia da cúpula em Ancara, na Turquia. “E também falei com o presidente Zelensky logo depois disso. Acho que ambos querem fazer um acordo. … Acho que vamos resolver isso, espero que em breve”, acrescentou.

Na segunda-feira, o ocupante do Salão Oval já havia dito que uma solução para a guerra na Ucrânia, que já dura mais de quatro anos, está “mais próxima do que as pessoas imaginam”.