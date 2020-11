Em 20 dias, mortes por Covid-19 triplicam nos EUA

Em apenas três semanas, as mortes diárias por coronavírus triplicaram nos Estados Unidos. De 567 vítimas no último dia 2, a quantidade de fatalidades atingiu 2.073 na quarta-feira 25.

Já a quantidade de casos diários mais que dobrou. Na quarta-feira, foram 184.000 testes positivos em comparação com os 84.000 do dia 2 de novembro.

Segundo o Coronavirus Tracking Project, 89.959 pessoas estão hospitalizadas neeste momento, sendo que 17.526 encontram-se em UTIs. Isso representa um crescimento de quase 100% na comparação com 1º de novembro. O CDC informou que a taxa de mortalidade de pessoas internadas por coronavírus é de 10.7%.

“Hospitalização é uma maneira mais amena de falar que mais pessoas vão morrer”, disse na terça-feira 24 o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ao anunciar a reabertura de um centro de emergência para atender pacientes de Covid 19 em Staten Island.

No Texas, a Guarda Nacional foi mobilizada para ajudar as funerárias no condado de El Paso, e um juiz estadual anunciou que irá estabelecer um toque de recolher estadual para ajudar a diminuir as taxas de contágio.

A Carolina do Norte, por sua vez, reiterou a ordem para que a população use máscaras quando estiver fora de casa ou em contato com alguém que não seja de seu círculo de convivência próximo, mesmo que mantenha o distanciamento.

A segunda onda também ocorre ao mesmo tempo em que os Estados Unidos celebram o Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importante para o país.