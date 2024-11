Elon Musk teve reunião com embaixador do Irã na ONU, diz jornal

O bilionário Elon Musk, um dos principais conselheiros do presidente eleito Donald Trump, teve um encontro com o embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, em Nova York, na última segunda-feira, 11, de acordo com reportagem do jornal americano The New York Times. A reunião, que durou mais de uma hora, foi descrita por autoridades iranianas como uma oportunidade para discutir formas de reduzir as tensões entre os dois países.

Embora os detalhes da conversa não tenham sido divulgados, fontes iranianas ouvidas pelo jornal afirmaram que o encontro, realizado em um local secreto, foi “positivo” e pode sinalizar uma possível mudança na abordagem das relações diplomáticas entre o Irã e os Estados Unidos sob a liderança de Trump. A administração Trump não comentou oficialmente sobre o encontro, mas Musk tem sido uma figura chave na transição do presidente eleito.

Quando questionado sobre o encontro, o diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, se recusou a comentar oficialmente, dizendo que “não comentamos relatos de reuniões privadas”. O bilionário Elon Musk também não fez declarações sobre a reunião.

Além dessa reunião com o embaixador iraniano, Musk também tem desempenhado um papel crescente nas negociações e discussões internacionais relacionadas a Trump. Recentemente, durante um telefonema entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Musk foi envolvido na conversa. Quando Zelensky ligou para parabenizar Trump pela vitória nas eleições, o presidente eleito dos EUA passou o telefone para Musk. O bilionário tem sido um aliado importante na guerra da Ucrânia, fornecendo internet via satélite por meio da Starlink, o que tem sido essencial para as comunicações do país durante o conflito com a Rússia

Essa aproximação de Musk com o Irã, somada à sua influência nas negociações com Zelensky, revela que ele está cada vez mais alinhado com os interesses políticos de Trump.