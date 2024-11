Elon Musk reage a xingamento de Janja: “Perderão a próxima eleição”

O bilionário sul-africano Elon Musk reagiu por meio do X, rede social da qual é dono, ao xingamento da primeira-dama Janja neste sábado, 16.

Em resposta a uma das repercussões da declaração, que viralizou nas redes sociais, Musk respondeu com emojis de risadas e escreveu: “Eles perderão a próxima eleição”. O bilionário também compartilhou uma publicação do deputado Nikolas Ferreira sobre o assunto.

Mais cedo, em um evento organizado pela presidência brasileira do G20, Janja defendeu a regulamentação global das redes sociais e o combate à desinformação, disse que não tinha medo do empresário e emendou: “Fuck you (vá se f****), Elon Musk”.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nos últimos dias que Musk vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, a ser criado depois da posse do magnata na Casa Branca em 20 de janeiro de 2025.

De olho na repercussão da fala de Janja, o ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu em seu perfil no X que o Brasil já tem “mais um problema diplomático”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi na mesma linha, afirmando que o xingamento mostra “o nível do governo Lula da Silva – com consequências diplomáticas”.

O primeiro vice-líder da oposição na Câmara, Marcel van Hattem (Novo-RS), anunciou pelo X que apresentou, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um pedido de convocação do chanceler Mauro Vieira “para prestar esclarecimentos sobre os impactos diplomáticos da declaração ‘cheia de classe’ e irresponsável de Janja contra Elon Musk durante o G20 Social”.