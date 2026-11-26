O bilionário Elon Musk afirmou nesta quarta-feira, 25, que dará duas ações da SpaceX a cada criança dos Estados Unidos, dobrando a oferta que havia feito em outubro. A iniciativa pode movimentar cerca de 18 bilhões de dólares.

“Cada criança nos Estados Unidos receberá duas ações da SpaceX, uma da empresa e outra minha pessoalmente”, afirmou Musk em uma publicação no X (ex-Twitter), rede social da qual também é dono.

A primeira etapa da doação está prevista para dezembro deste ano, enquanto as ações pertencentes ao empresário deverão ser transferidas em junho de 2027. A ação da SpaceX fechou a quarta-feira cotada a US$ 127,44 (R$ 749,50), o que representa um benefício de aproximadamente 255 dólares por criança, considerando o valor em dobro.

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“Recomendo que guardem suas ações”, disse Musk, afirmando que a SpaceX poderia “valer aproximadamente um milhão de vezes a economia global atual” caso “consiga tornar a vida multiplanetária e aproveitar ao menos uma milionésima parte da energia do Sol”.

Trump Accounts

A iniciativa está associada às chamadas Trump Accounts, contas de investimento com benefícios fiscais criadas pelo governo do presidente americano, Donald Trump, com o objetivo de estimular a formação de patrimônio financeiro desde a infância. O programa prevê um aporte inicial de 1.000 dólares do governo federal para crianças americanas nascidas entre 2025 e 2028. Segundo a Casa Branca, cerca de 70 milhões de contas já haviam sido abertas até outubro.

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Com uma fortuna estimada em 824 bilhões de dólares, Musk já havia manifestado a intenção de ampliar a participação da população no mercado acionário. Em outubro, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e seu marido também se comprometeram a doar uma ação da companhia a cada uma das mais de 2 milhões de crianças contempladas pelo programa do governo americano.

O anúncio ocorre em meio à crescente pressão sobre as gigantes da tecnologia para que parte dos ganhos extraordinários proporcionados pelo avanço da inteligência artificial (IA) seja revertida em benefícios à sociedade. A Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude, anunciou recentemente que destinará 5% de suas ações a um fundo voltado a iniciativas de interesse público. A contribuição, considerando a atual cotação, está avaliada em cerca de 54 bilhões de dólares.