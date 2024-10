Elon Musk já doou mais de R$ 420 milhões para campanha de Trump

O bilionário Elon Musk doou cerca de US$ 75 milhões (mais de R$ 420 milhões) nos últimos três meses para a American Pac, comitê de ação política fundado pelo empresário para apoiar a campanha presidencial de Donald Trump, de acordo com dados federais divulgados nesta terça-feira, 15, e vistos pela agência de notícias Reuters.

Os registros enviados pela America Pac à Comissão Eleitoral Federal (FEC) mostram que Musk doou US$ 15 milhões (cerca de R$84,8 milhões) em julho, US$ 30 milhões (cerca de R$ 169,6 milhões) em agosto e outros US$ 30 milhões em setembro, sendo o único doador do grupo neste período e o maior da campanha do candidato republicano na eleição acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris.

Com o enorme montante de doações nos últimos três meses, a American Pac se torna a maior apoiadora financeira do candidato republicano em sua corrida à Casa Branca e Musk entra para a exclusiva lista de “megadoadores” republicanos, que também inclui o herdeiro bancário Timothy Mellon e a bilionária americana-israelense Miriam Adelson.

Musk, que anteriormente se descrevia como democrata, se alinhou à direita republicana publicamente ao apoiar Trump na eleição presidencial pela primeira vez em julho. Desde então, ele vem aumentando gradativamente sua presença na campanha do ex-presidente.

O CEO da SpaceX, Tesla e X apoia discretamente causas conservadoras há anos, tendo doado dezenas de milhões de dólares para grupos de direita. Em 2022, ele desembolsou mais de US$ 50 milhões (cerca de R$ 283 milhões) para financiar anúncios anti-imigrantes e anti-transgêneros por meio do grupo Citizens for Sanity. Ele também doou milhões para o grupo de direita Building America’s Future, que tinha como principal objetivo reduzir o apoio dos eleitores negros à chapa democrata.