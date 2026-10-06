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Flávio diz que elogios de Trump sobre primeiro turno mostram que ‘mundo anseia por mudanças no Brasil’

Candidato do PL terminou votação na liderança, com 47,03%, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,16%

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h03 | Atualizado em 6 out 2026, 14h53
Montagem de três políticos: Lula, de barba branca e terno roxo, falando em microfone; Donald Trump, de terno azul e gravata azul, com expressão séria; e Flávio Bolsonaro, de terno escuro e gravata azul, também falando em microfone
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Aaron Schwartz/AFP/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Flávio diz que elogios de Trump sobre primeiro turno mostram que ‘mundo anseia por mudanças no Brasil’ Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 6, que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o primeiro turno das eleições são reflexo de um suposto isolamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre líderes mundiais. Em Brasília, o candidato do Partido Liberal disse a repórteres que “o mundo anseia por mudanças no Brasil“.

Flávio terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03%, seguido por Lula, com 45,16%. Os dois disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Após a divulgação dos resultados, Trump definiu a vantagem de Flávio como “muito apertada, mas impressionante” e uma “grande vitória”. Antes disso, o líder americano já havia usado as redes sociais para elogiar o Brasil pela rapidez na contagem dos votos.

“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA! “, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.

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Curiosamente, o post foi editado: antes referia-se erroneamente a eleições na Índia, que não teve pleito nenhum no domingo.

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Lula participou de uma reunião com Trump na Casa Branca no início de maio. O encontro, que durou cerca de três horas, abordou questões comerciais e terras raras. Os dois não realizaram uma coletiva de imprensa após a conversa a portas fechadas. A ida aos Estados Unidos foi resultado de meses de articulação do governo brasileiro e vários elogios de Trump, que chegou a elogiar a “química excelente” com Lula, definido por ele como um “bom homem” e “cara inteligente”. Ao todo, o petista viajou a 41 países no terceiro mandato.

Flávio, por sua vez, visitou Trump no final de maio. Na época, o senador divulgou uma foto do encontro nas redes sociais. Dias após o bate-papo, em publicação na Truth Social, o republicano definiu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como “um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil”. A postagem foi realizada pouco depois de os EUA concluírem uma investigação comercial e proporem novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros — medida que, na época, foi apelidada por opositores de “TariFlávio”.

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