Elizabeth Warren encosta em Biden na corrida democrata à Casa Branca

A senadora progressista Elizabeth Warren encostou no líder Joe Biden na disputa pela indicação democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, revela pesquisa publicada nesta quarta-feira.

Warren, cuja campanha ganhou impulso a partir de abril, aparece com 20% das intenções de voto, logo atrás do ex-vice-presidente Biden, com 23%, segundo a última pesquisa nacional Economist/YouGov entre eleitores registrados.

A diferença de 2 pontos é inferior à margem de erro da pesquisa, de 3%, o que caracteriza um empate técnico.

Mas na média das pesquisas realizada pela RealClearPolitics, Warren aparece com 18,5%, bem atrás de Biden, 30,3%, e um ponto à frente do terceiro colocado, o senador por Vermont Bernie Sanders.

Animada por suas atuações durante os primeiros debates democratas, um programa eleitoral amplo e numerosos encontros com os eleitores, Warren, 70 anos, advertiu nesta quarta-feira, em um comício em Franconia, New Hampshire, para o risco de um segundo mandato do presidente republicano, Donald Trump.

“Este é um momento de grande perigo para o nosso país (…). O que ocorrer em 2020 não apenas determinará o rumo do nosso país para os próximos quatro ou oito anos, será a direção do nosso país para as futuras gerações”.