Eleitores não querem Biden nem Trump em 2024, mostra pesquisa

Uma pesquisa feita pelo instituto Ipsos e publicada nesta terça-feira, 25, pela agência de notícias Reuters, mostrou que o eleitorado americano não está muito entusiasmado com a perspectiva de uma possível revanche entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. De acordo com os dados coletados, cerca de dois terços dos entrevistados não querem que nenhum dos dois concorra novamente.

A pesquisa de opinião, que foi concluída na segunda-feira, 24, um dia antes de Biden anunciar oficialmente sua candidatura à reeleição, também indica que 61% dos democratas acreditam que o atual presidente, de 80 anos, não deveria tentar a reeleição por estar velho demais. Em comparação com os republicanos, apenas 35% dos eleitores disseram que o ex-presidente Trump, 76, era muito velho para concorrer.

Atualmente, Biden é a pessoa mais velha a ocupar o cargo de presidente e caso ganhasse as eleições em 2024, finalizaria seu segundo mandato com 86 anos.

Desde que o democrata assumiu o cargo, em janeiro de 2021, seu mandato foi seguido pela alta da inflação e baixos índices de aprovação. Na pesquisa nacional, apenas 41% das pessoas, sendo 74% democratas e 10% republicanos, aprovaram seu desempenho como presidente.

Agora, sua campanha de reeleição enfrenta o desafio de despertar entusiasmo entre os democratas para garantir o voto de seu partido em novembro de 2024. Até o momento, espera-se que Biden enfrente pouca oposição nas disputas de indicação presidencial entre os democratas, principalmente depois que ele recebeu o crédito de se sair melhor do que o esperado nas eleições parlamentares de 2022. Apesar dos democratas perderem o controle da Câmara dos Deputados, o partido ainda manteve maioria no Senado.

Já entre os republicanos, Trump continua como favorito, conquistando 50% dos entrevistados. Em segundo lugar, ficou o governador da Flórida, Ron DeSantis, que foi escolhido por 24% do republicanos, embora ainda não tenha declarado oficialmente sua candidatura.

Em uma hipotética disputa individual entre Biden e Trump, o atual presidente lidera com 43% dos votos, enquanto Trump ficava com apenas 38%. Já entre DeSantis e o democrata, a vantagem era ainda maior, com 43% contra 34% do governador da Flórida.

A pesquisa Reuters/Ipsos reuniu respostas de 1.005 adultos nos Estados Unidos, incluindo 445 autodeclarados democratas e 361 republicanos.

