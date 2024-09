Eleições nos EUA: pesquisa revela que apenas 1 ponto separa Kamala de Trump

A disputa presidencial nos Estados Unidos permanece acirrada diante do primeiro — e possivelmente único — debate entre Kamala Harris, a vice-presidente do Partido Democrata, e Donald Trump, ex-presidente do Partido Republicano, marcado para esta terça-feira, 10, às 22h no horário de Brasília. Uma nova pesquisa divulgada pela PBS News, em colaboração com a rádio NPR e a Marist College, revela que, enquanto se preparam para o encontro na Filadélfia, Harris e Trump estão separados por apenas um ponto percentual — 49% a 48%, respectivamente — entre os eleitores registrados nacionalmente. No entanto, o ex-presidente tem vantagem entre vários grupos demográficos e geográficos importantes.

Cerca de 70% dos americanos responderam que planejam assistir ao debate nesta terça-feira, ou acompanhar a cobertura jornalística do primeiro confronto entre os candidatos. Além disso, três em cada dez eleitores acreditam que o evento pode ser decisivo para sua escolha final, o que indica sua importância na reta final da campanha.

Grupos cruciais

Entre aqueles que “definitivamente” irão às urnas em novembro, a liderança de Harris cresce para três (51% a 48%), semelhante à situação da corrida em agosto. No entanto, Trump tem se destacado em dois grupos eleitorais importantes: eleitores independentes e latinos.

Entre os independentes, ele está à frente da rival por 49% a 46% das intenções de voto, uma queda de 7 pontos para a candidata democrata desde agosto. É um retorno à estreita vantagem que Trump tinha em relação ao presidente Joe Biden, quando ainda candidato, com esses eleitores em julho. Já entre os latinos, o republicano está à frente da democrata com 51% a 47% das intenções de voto, revertendo a vantagem de 15 pontos percentuais que a vice-presidente tinha em agosto.

Prioridades dos eleitores

A pesquisa também revelou como os candidatos são percebidos em relação a políticas específicas. Trump é considerado o mais apto a lidar com a imigração para 53% dos americanos, à frente dos que preferem Harris (46%). Ele também é melhor avaliado na gestão da economia e da crise no Oriente Médio, com 52% e 51% de apoio, respectivamente. Já para lidar com a questão do aborto, Harris é vista como a melhor candidata: 56% dos americanos acreditam que ela é mais a competente.

As características presidenciais mais valorizadas pelos americanos estão claramente divididas. Para 27% dos eleitores, a qualidade mais importante é honestidade e confiabilidade, e Harris supera Trump nesse aspecto com 72% contra 26%. Em contraste, 22% dos eleitores valorizam uma liderança forte, uma categoria em que Trump tem vantagem (75% o enxergam dessa forma). Outros eleitores priorizam a capacidade de produzir mudanças (12%), onde Harris está à frente do rival por 14 pontos, e proteger valores (16%), em que ela também à frente por 15 pontos.