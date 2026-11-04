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Eleições nos EUA deixam três alertas para Trump, diz cientista político

Derrota republicana expôs o desgaste do partido, a força de pautas ligadas à diversidade e a dificuldade de renovação de suas lideranças

Por Redação 4 nov 2026, 20h55 | Atualizado em 4 nov 2026, 21h55
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A derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos deixou três recados importantes para a política americana: o desgaste numérico da legenda, a permanência da pauta da diversidade no debate público e a necessidade de renovação das lideranças políticas. A avaliação é do cientista político Leandro Consentino, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Na entrevista, Consentino afirmou que o resultado representa um sinal de alerta para os republicanos e para o presidente Donald Trump, que terá de lidar com um Congresso de maioria democrata nos dois últimos anos de seu mandato. Para o cientista político, a votação também oferece indicações sobre os temas que continuam mobilizando o eleitorado americano e sobre os nomes que começam a ganhar espaço na política do país.

“Eu acho que há três recados muito nítidos aí para o Partido Republicano e para todos os Estados Unidos”, resumiu.

As polêmicas medidas de Donald Trump

O que a derrota numérica representa para os republicanos?

O primeiro recado, segundo Consentino, é o resultado eleitoral propriamente dito. A derrota nas urnas obriga o Partido Republicano a repensar sua trajetória e suas ideias, diante da perda de espaço no Legislativo e da dificuldade que o governo Trump terá para conduzir sua agenda.

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Com os democratas no controle das duas Casas do Congresso, o presidente americano passará a governar sem maioria parlamentar. Consentino lembrou que esse cenário é conhecido na política dos Estados Unidos como lame duck, expressão utilizada para caracterizar um governante que enfrenta limitações políticas para implementar suas decisões.

Na avaliação do cientista político, a nova composição legislativa deve tornar mais difícil a relação entre Executivo e Congresso. Trump já sinalizou que pretende vetar projetos aprovados pelos parlamentares, enquanto os democratas também poderão reagir a medidas tomadas pela Casa Branca.

Consentino comparou o possível impasse à paralisia que marcou o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas durante a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética utilizavam o poder de veto para bloquear iniciativas do lado adversário.

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Por que a diversidade se tornou um recado político?

O segundo recado identificado por Consentino é simbólico. O cientista político chamou a atenção para a eleição de representantes que protagonizaram resultados inéditos na história política americana, entre eles um senador muçulmano, o primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado e mulheres que chegaram ao comando de governos estaduais.

Para ele, essas conquistas demonstram que as pautas relacionadas à diversidade continuam presentes na sociedade americana, apesar das posições adotadas pelo governo Trump.

“Essa não é uma pauta esgotada. Essa não é uma pauta que os Estados Unidos desprezam”, afirmou.

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Consentino destacou que os resultados representam uma resposta política a um conjunto de temas que esteve no centro das disputas entre republicanos e democratas. Na avaliação dele, o partido de oposição conseguiu transmitir a mensagem de que essas questões ainda mobilizam uma parcela relevante do eleitorado.

Como a renovação das lideranças pode mudar o cenário político?

O terceiro recado, de acordo com o cientista político, está relacionado à renovação dos quadros partidários. Consentino observou que os democratas conseguiram projetar novas lideranças, enquanto os republicanos enfrentam dificuldades para apresentar nomes capazes de representar uma renovação política.

Ele citou o caso de James Talarico, eleito no Texas, como exemplo de uma liderança mais jovem que ganhou projeção na disputa. O resultado, segundo o especialista, ajuda a mostrar como os democratas começam a apresentar alternativas para ocupar espaços políticos nos próximos anos.

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Do lado republicano, Consentino mencionou nomes como Marco Rubio, mas ponderou que essas lideranças também enfrentam o desgaste associado ao governo Trump.

“Os democratas estão trazendo uma lufada de ar fresco”, afirmou.

Para o cientista político, a emergência de novos quadros é especialmente relevante diante da proximidade da próxima eleição presidencial americana, prevista para 2028. A combinação dos três recados — resultado numérico, força simbólica da diversidade e renovação das lideranças — ajuda a dimensionar o significado político da derrota republicana e os desafios que se colocam para o partido nos próximos anos.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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