🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo mesmo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano!
Mundo

Eleições nos EUA: a piada de Elon Musk sobre derrota republicana após gastar centenas de milhões com o partido

Democratas conquistaram o controle do Congresso, o que deve dificultar o fim do mandato do presidente Donald Trump

Por Da Redação 4 nov 2026, 07h02 | Atualizado em 4 nov 2026, 07h46
Elon Musk, de terno escuro e gravata clara, usa uma medalha com fita azul, branca e vermelha no pescoço, com expressão de descontentamento. Ele está entre duas pessoas, uma à esquerda com uma medalha similar e outra à direita, parcialmente visível, que parece entregar algo.
Elon Musk comentou derrota republicana nas midterms (Win McNamee/Getty Images)
Continua após publicidade
Eleições nos EUA: a piada de Elon Musk sobre derrota republicana após gastar centenas de milhões com o partido Priorize VEJA no Google

O bilionário Elon Musk fez piada com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, depois de destinar centenas de milhões de dólares para ajudar candidatos do partido conservador.

Os democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, o que deve dificultar o fim do mandato do presidente Donald Trump.

“Parece que meus raios laser espaciais de interferência eleitoral não funcionaram desta vez”, escreveu Musk no X.

Siga

Musk financiou uma campanha republicana com quase 500 milhões de dólares. O valor o tornou o maior doador individual em um ciclo de eleições federais desde que, em 2010, foi permitido o gasto ilimitado em campanhas, segundo a organização OpenSecrets.

Continua após a publicidade

Boa parte do valor, 158 milhões de dólares, foi destinada ao apoio a Ken Paxton, o candidato republicano ao Senado pelo Texas.

O democrata James Talarico derrotou Paxton, um aliado próximo de Trump, e se tornou o primeiro democrata a vencer uma disputa pelo Senado no Texas desde 1994.

Continua após a publicidade

“Nesta disputa, enfrentamos nossos próprios Golias. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo e todo o aparato de Washington”, celebrou Talarico.

O golpe foi duplo neste bastião republicano, onde a democrata Gina Hinojosa, de ascendência mexicana, derrotou o governador republicano Greg Abbott.

Continua após a publicidade

Os dois democratas atacaram a expansão dos centros de dados de inteligência artificial no estado, onde Musk instalou as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

O avanço dos centros de dados preocupa os texanos, devido ao possível aumento das contas de luz, do consumo de água e da sobrecarga da rede elétrica.

Continua após a publicidade

Com a reviravolta no Congresso, Musk expressou inquietação com um possível freio à expansão dessas infraestruturas. “Os centros de dados no espaço parecem bastante interessantes neste momento”, comentou em sua rede social.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

(informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições nos Estados Unidos
Elon Musk
Estados Unidos
Partido Democrata
Partido Republicano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).