Eleições nos EUA: a piada de Elon Musk sobre derrota republicana após gastar centenas de milhões com o partido

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Elon Musk brincou com a derrota republicana nas eleições americanas de meio de mandato, mesmo após destinar centenas de milhões de dólares a candidatos conservadores. A vitória democrata no Congresso pode afetar seus planos para centros de dados no Texas. Entenda como o bilionário reagiu e as implicações políticas e empresariais.

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O bilionário Elon Musk fez piada com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, depois de destinar centenas de milhões de dólares para ajudar candidatos do partido conservador.

Os democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, o que deve dificultar o fim do mandato do presidente Donald Trump.

“Parece que meus raios laser espaciais de interferência eleitoral não funcionaram desta vez”, escreveu Musk no X.

Musk financiou uma campanha republicana com quase 500 milhões de dólares. O valor o tornou o maior doador individual em um ciclo de eleições federais desde que, em 2010, foi permitido o gasto ilimitado em campanhas, segundo a organização OpenSecrets.

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Boa parte do valor, 158 milhões de dólares, foi destinada ao apoio a Ken Paxton, o candidato republicano ao Senado pelo Texas.

O democrata James Talarico derrotou Paxton, um aliado próximo de Trump, e se tornou o primeiro democrata a vencer uma disputa pelo Senado no Texas desde 1994.

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“Nesta disputa, enfrentamos nossos próprios Golias. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo e todo o aparato de Washington”, celebrou Talarico.

O golpe foi duplo neste bastião republicano, onde a democrata Gina Hinojosa, de ascendência mexicana, derrotou o governador republicano Greg Abbott.

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Os dois democratas atacaram a expansão dos centros de dados de inteligência artificial no estado, onde Musk instalou as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

O avanço dos centros de dados preocupa os texanos, devido ao possível aumento das contas de luz, do consumo de água e da sobrecarga da rede elétrica.

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Com a reviravolta no Congresso, Musk expressou inquietação com um possível freio à expansão dessas infraestruturas. “Os centros de dados no espaço parecem bastante interessantes neste momento”, comentou em sua rede social.

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(informações da AFP)