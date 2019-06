Eleições gerais gregas são antecipadas de outubro para 7 de julho

O presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos, deu aval nesta segunda-feira para que as eleições gerais no país sejam antecipadas de outubro para 7 de julho, após pedido do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, para dissolver o Parlamento após a derrota de seu partido nas eleições ao Parlamento Europeu.

Durante breve reunião com o presidente grego, Tsipras disse que desejava antecipar as eleições com a intenção de evitar meses de campanha que poderiam “colocar em risco a economia” do país.

Na votação para o Parlamento Europeu no mês passado, o partido de Tsipras, o Syriza, perdeu mais de 9 pontos porcentuais para o principal partido conservador, o Nova Democracia. A derrota veio apesar de uma série de novas doações previdenciárias que o premiê grego havia anunciado anteriormente. Pesquisas de opinião apontam que o Nova Democracia ganharia as próximas eleições confortavelmente.

De acordo com Tsipras, após os resultados das eleições europeias, “um longo período de campanha poderia colocar em risco os esforços e os sacrifícios do povo grego”. O primeiro-ministro afirmou que permanecerá no cargo até as eleições, e deve nomear ministros interinos para diversos postos-chave do governo.