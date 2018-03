Eleição na Itália: boca de urna indica M5S como mais votado

As primeiras pesquisas de boca de urna nas eleições italianas confirmaram a liderança em número de votos da legenda antissistema, o Movimento Cinco Estrelas (M5S), com o apoio de 29-33% dos italianos. A coalizão de centro-direita obteve entre 32 e 36% da preferência, enquanto o Partido Democrata, de centro-esquerda, não deve passar de 22%.

As últimas pesquisas antes da votação previam uma disputa acirrada entre a coalizão de centro-direita (com 38% de apoio) e o Movimento Cinco Estrelas (28%). Caso a tendência se confirme, a formação de um governo estável na Itália deve ficar ainda mais distante, uma vez que o M5S anunciou, antes do pleito, que não pretende formar coalizões.

Os jornais italianos concentram a coberturas no partido antissistema fundado pelo comediante Beppe Grillo, e na Liga, partido de direita anti-imigração de Matteo Salvini. Ambas as legendas têm propostas radicais – e irreais – para lidar com os temas que mais preocupam os italianos: imigração e economia.

Cerca de 50 milhões de italianos foram convocados a votar neste domingo, 4, nas eleições mais incertas no país que teve nada menos que 64 governos nos últimos 70 anos. Cerca de 35% dos eleitores não sabia em quem votaria antes do pleito.

Os resultados são cruciais para a União Europeia, que busca solidificar sua recuperação econômica e estabilidade política. Para os italianos, será o termômetro que medir o apetite da terceira maior economia da zona do euro pelas políticas da extrema-direita, aliada ao Força Itália de Silvio Berlusconi, e pelo populismo antissistema do M5S.

Italianos compareceram às urnas entre 7h da manhã e 23h. A contagem manual começa pelos votos do senado e deve terminar nesta madrugada.