Eleição na Colômbia: Petro questiona contagem de votos e não reconhece vitória de opositor

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer imediatamente a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella na noite deste domingo, 21, e colocou em dúvida o resultado da eleição.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Petro afirmou que ainda não é possível proclamar um vencedor e alegou a existência de irregularidades na contagem dos votos.

O presidente citou supostos boletins sem assinatura dos mesários e defendeu que essas urnas sejam impugnadas. “Ainda não se pode saber quem é o presidente e há muitas irregularidades”, escreveu. “Obedeço aos juízes”, completou.

Petro mencionou também uma suposta “ingerência estrangeira” e afirmou que a Colômbia está “dividida ao meio”. “Um acordo nacional é essencial se quisermos manter nossa pátria e a paz nos próximos anos”, defendeu.

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A postura amplia a tensão política em uma eleição já marcada pela polarização entre a direita e a esquerda. Petro apoiou o senador de esquerda Iván Cepeda, derrotado por uma diferença de menos de 250 mil votos.

Os resultados divulgados neste domingo são referentes à pré-contagem dos votos, uma apuração preliminar.

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Depois, contudo, ainda ocorrerá uma checagem detalhada dos dados para que ocorra o o anúncio oficial do resultado. Nessa etapa os partidos podem apresentar contestações ao resultado de cada uma urna, que serão avaliadas pelas autoridades.

A contagem oficial geralmente traz pequenas alterações no resultado, o que impacta mais disputas apertadas, como as legislativas, do que as eleições presidenciais.

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No primeiro turno, por exemplo, a diferença foi de 0,1% dos votos. Nas eleições legislativas, em março, houve uma mudança de 0,2%.