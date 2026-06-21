Eleição na Colômbia: candidato de direita lidera contagem de votos

O candidato de direita Abelardo de la Espriella lidera a apuração do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia na noite deste domingo, 21. Se ele vencer, o país terá uma guinada política após quatro anos do governo de esquerda de Gustavo Petro.

Com pouco mais de 89% das urnas contabilizadas, De la Espriella aparece com 50,1% dos votos válidos (11.580.989) contra 48,2% votos (11.153.725) do senador de esquerda Iván Cepeda, apoiado por Petro.

Advogado criminalista e empresário, De la Espriella entrou na disputa como um outsider da política tradicional. Conhecido por seu discurso de linha dura contra o crime organizado, ele prometeu construir megapresídios, endurecer o combate às facções armadas e abandonar a política de negociação com grupos criminosos adotada por Petro. O candidato também defende a ampliação da exploração de petróleo e gás e uma redução significativa do tamanho do estado.

Ao longo da campanha, a segurança pública, o combate aos grupos armados e a situação econômica dominaram o debate eleitoral. No primeiro turno, realizado em maio, De la Espriella surpreendeu ao terminar na liderança com 43,7% dos votos, à frente de Cepeda, que recebeu 40,9%. O resultado consolidou a união do eleitorado conservador e transformou o advogado no favorito para a reta final da disputa.