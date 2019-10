Eleição geral no Reino Unido é confirmada para 12 de dezembro

O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta terça-feira, 29, a realização de eleições gerais em 12 de dezembro. A aprovação é uma vitória para o primeiro-ministro, Boris Johnson, que com o apoio do Partido Trabalhista teve sucesso em sua quarta tentativa de levar o país às urnas.

Os parlamentares votaram, com 438 a favor e 20 contra, para ter uma eleição antes do Natal. Segundo o jornal britânico The Guardian, a imprevisibilidade será a grande marca do pleito.

As eleições serão as primeiras a ser realizadas em dezembro desde 1923.

O projeto de eleições antecipadas ainda tem que passar pela Câmara dos Lordes, mas deve ser aprovado com facilidade. Caso a previsão se concretize, o Parlamento se dissolverá na próxima quarta-feira, 6, e para uma campanha eleitoral de cinco semanas.

Os conservadores farão campanha para concluir o Brexit, enquanto o Partido Trabalhista promete um segundo referendo para permitir que os britânicos decidam se querem mesmo deixar a UE.