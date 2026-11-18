O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sofreu um revés político nesta terça-feira, 18, com a eleição de um novo presidente do Parlamento (Knesset). A escolha de Matan Kahana, integrante do partido Yashar, liderado pelo ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot, representa uma vitória da oposição e amplia sua influência sobre o funcionamento do Legislativo, em um momento em que o premiê tenta se manter no poder após perder a maioria parlamentar.

Kahana foi eleito com o apoio de 66 dos 120 deputados, substituindo Amir Ohana, integrante do Likud, partido do primeiro-ministro. O bloco governista também apresentou um candidato, o líder da coalizão, Ofir Katz, que recebeu 52 votos em uma votação separada. Os parlamentares não precisaram escolher entre os dois nomes em uma disputa direta.

O resultado representa o primeiro movimento de maior peso do grupo liderado por Eisenkot para redefinir os rumos do Parlamento desde as eleições de 27 de outubro, quando a coalizão de direita e partidos ultraortodoxos de Netanyahu perdeu a maioria. As legendas governistas conquistaram 53 cadeiras, enquanto a oposição passou a reunir 67 parlamentares, entre eles 48 representantes de quatro partidos judeus e 19 de duas siglas árabes, a Lista Conjunta e o Ra’am.

Continua após a publicidade

O que muda com a vitória da oposição

A mudança no comando do Parlamento fortalece a capacidade da oposição de controlar a pauta legislativa, ocupar postos estratégicos e fiscalizar as ações do governo interino. Netanyahu permanece à frente do Executivo até que uma nova coalizão seja formada, mas passa a enfrentar maior resistência dentro do próprio Legislativo.

Continua após a publicidade

Eisenkot, encarregado pelo presidente israelense, Isaac Herzog, de tentar formar um novo governo, tem até quatro semanas e meia para encontrar apoio suficiente e substituir o atual primeiro-ministro. Apesar das dificuldades para construir uma maioria governista estável, seu grupo já começou a ocupar posições importantes no Parlamento.

A oposição também indicou presidentes interinos para comissões parlamentares, incluindo as de Finanças e de Relações Exteriores e Defesa. Nesta última, o líder do partido Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, assumiu o comando e anunciou que pretende convocar os principais responsáveis pelos órgãos de segurança do país para prestar esclarecimentos.

Continua após a publicidade

Ao comentar a eleição de Kahana, Eisenkot classificou a escolha como um movimento democrático legítimo, que refletiria a maioria absoluta dos parlamentares favoráveis à mudança.

Reformas e investigação

Continua após a publicidade

Entre as prioridades do novo bloco está reverter medidas aprovadas pela coalizão anterior de Netanyahu, especialmente a reforma judicial que provocou manifestações em massa em Israel em 2023. Na época, críticos do projeto afirmaram que as mudanças enfraqueciam as instituições democráticas e reduziam a capacidade do Judiciário de fiscalizar o governo.

Comissões especiais já foram criadas para trabalhar na revogação de uma lei que alterou os critérios de escolha dos juízes e de outra que restringiu os poderes do procurador-geral. A oposição também pretende desfazer mudanças na regulamentação da imprensa que ampliaram a influência do governo sobre os setores de comunicação e notícias.

Continua após a publicidade

Outro compromisso do grupo de Eisenkot é avançar na criação de uma comissão estatal de investigação sobre as falhas que permitiram o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Netanyahu tem resistido à abertura de uma investigação independente sobre as circunstâncias que antecederam a ofensiva.

A eleição de Kahana, porém, também foi marcada por embates entre os parlamentares. Netanyahu e seus aliados tentaram impedir a escolha e questionaram sua legitimidade por depender dos votos dos partidos árabes. Durante a votação, integrantes do bloco governista gritaram “vergonha” quando deputados dessas legendas manifestaram apoio ao candidato da oposição.

Após o resultado, o Likud classificou a eleição como um dos pontos mais baixos da história do Parlamento e acusou Kahana de ter sido escolhido com o apoio de representantes que chamou de “apoiadores do terrorismo”.

Obstáculos para tirar Netanyahu do poder

Apesar de ter conquistado posições importantes no Legislativo, Eisenkot ainda precisa superar divergências dentro de seu próprio campo político para formar um governo. Sua proposta é criar o que chama de “governo de emergência nacional”, reunindo os quatro partidos judeus de oposição, que somam 48 cadeiras. As legendas árabes ficariam fora da coalizão, mas garantiriam apoio parlamentar suficiente para evitar sua queda, em troca de concessões políticas.

A estratégia, no entanto, enfrenta resistência de outros integrantes do bloco. Liberman rejeita qualquer governo que dependa do apoio dos partidos árabes e defende negociações com as duas principais legendas ultraortodoxas, Shas e Judaísmo Unido da Torá, tradicionalmente aliadas de Netanyahu.

O Judaísmo Unido da Torá, que representa a comunidade ultraortodoxa asquenaze, deixou de recomendar Netanyahu para o cargo de primeiro-ministro durante as consultas pós-eleitorais e abriu espaço para conversas informais com a oposição. Apesar disso, a legenda apoiou o candidato do Likud na votação para a presidência do Parlamento, e não Kahana. O Shas, por sua vez, continua alinhado a Netanyahu, o que torna incerto o sucesso da estratégia defendida por Liberman.

Outro fator de incerteza é o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett. Segundo relatos da imprensa israelense, ele prefere negociar um governo de união nacional com o Likud a integrar uma aliança que dependa dos partidos árabes ou ultraortodoxos. Netanyahu, porém, condiciona qualquer negociação à permanência no cargo de primeiro-ministro, exigência rejeitada por Eisenkot.

Assim, embora a oposição tenha conquistado uma vitória importante no Parlamento, a substituição de Netanyahu no comando do governo ainda depende de um acordo político que, até o momento, está longe de ser garantido.