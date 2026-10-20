Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

‘Ele tem um maxilar definido’: Trump aposta na aparência de homens para promover aliados nas urnas

Em comícios recentes, presidente elogiou porte físico e feições de candidatos republicanos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h12 | Atualizado em 20 out 2026, 12h29
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Kevin Dietsch/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Ele tem um maxilar definido’: Trump aposta na aparência de homens para promover aliados nas urnas Priorize VEJA no Google

Na reta final para as eleições legislativas de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dedicado parte de seus discursos à aparência física dos candidatos homens. Em comícios recentes, o presidente elogiou maxilares, ombros e porte físico de aliados.

No sábado, 17, durante um evento em Highland Heights, no Kentucky, Trump contou que observou atentamente o senador Jon Husted, de Ohio, antes de elogiar sua aparência. “Eu nunca fiz isso com um homem antes”, disse, ao relatar que examinou o traseiro, os ombros, os pés, as mãos e o maxilar do republicano. “Estudei-o. Ele tem um maxilar definido”, concluiu.

A declaração veio pouco depois de Trump elogiar Ed Gallrein, candidato republicano à Câmara dos Representantes. Ex-integrante das forças especiais da Marinha americana, Gallrein foi descrito pelo presidente como alguém que parecia ter saído de um filme. Ele venceu em maio as primárias republicanas contra o deputado Thomas Massie, um crítico de Trump.

Siga

“Eu precisava de alguém bom, e esse cara apareceu”, afirmou o presidente ao recordar o primeiro encontro com Gallrein. “Olha só esse cara incrível”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Trump também afirmou, sem apresentar dados que sustentassem a declaração, que Husted havia avançado “nove ou dez pontos” nas pesquisas depois de receber seus elogios. O senador enfrenta uma disputa acirrada em Ohio, onde tenta se eleger para um mandato próprio após ter sido nomeado para o cargo.

Continua após a publicidade

Em um comício republicano em Dalton, na Geórgia, na sexta-feira, 16, Trump chamou Rick Jackson, candidato do partido ao governo estadual, de “muito bonito” e destacou sua aparência distinta. Também elogiou o deputado Mike Collins, que disputa uma vaga no Senado, por parecer um ator. “E ele é um homem de verdade”, acrescentou.

Nem todos os candidatos, contudo, recebem a mesma avaliação. Em um evento no Texas no mês passado, Trump afirmou que Ken Paxton, procurador-geral do estado e candidato republicano ao Senado, talvez não fosse “o cara mais bonito” que já tinha visto. Apesar da crítica, pediu que o público votasse nele.

Continua após a publicidade

O presidente também já fez comentários sobre a aparência de figuras como o ex-vice-presidente Mike Pence, o juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. A diferença agora é a frequência com que esse tipo de avaliação aparece enquanto Trump tenta ajudar correligionários a conquistar votos.

A atenção de Trump à aparência alheia não é novidade. Antes de entrar para a política, ele foi dono do concurso Miss Universo.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).