‘Ele tem um maxilar definido’: Trump aposta na aparência de homens para promover aliados nas urnas
Em comícios recentes, presidente elogiou porte físico e feições de candidatos republicanos
Na reta final para as eleições legislativas de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dedicado parte de seus discursos à aparência física dos candidatos homens. Em comícios recentes, o presidente elogiou maxilares, ombros e porte físico de aliados.
No sábado, 17, durante um evento em Highland Heights, no Kentucky, Trump contou que observou atentamente o senador Jon Husted, de Ohio, antes de elogiar sua aparência. “Eu nunca fiz isso com um homem antes”, disse, ao relatar que examinou o traseiro, os ombros, os pés, as mãos e o maxilar do republicano. “Estudei-o. Ele tem um maxilar definido”, concluiu.
A declaração veio pouco depois de Trump elogiar Ed Gallrein, candidato republicano à Câmara dos Representantes. Ex-integrante das forças especiais da Marinha americana, Gallrein foi descrito pelo presidente como alguém que parecia ter saído de um filme. Ele venceu em maio as primárias republicanas contra o deputado Thomas Massie, um crítico de Trump.
“Eu precisava de alguém bom, e esse cara apareceu”, afirmou o presidente ao recordar o primeiro encontro com Gallrein. “Olha só esse cara incrível”, acrescentou.
Trump também afirmou, sem apresentar dados que sustentassem a declaração, que Husted havia avançado “nove ou dez pontos” nas pesquisas depois de receber seus elogios. O senador enfrenta uma disputa acirrada em Ohio, onde tenta se eleger para um mandato próprio após ter sido nomeado para o cargo.
Em um comício republicano em Dalton, na Geórgia, na sexta-feira, 16, Trump chamou Rick Jackson, candidato do partido ao governo estadual, de “muito bonito” e destacou sua aparência distinta. Também elogiou o deputado Mike Collins, que disputa uma vaga no Senado, por parecer um ator. “E ele é um homem de verdade”, acrescentou.
Nem todos os candidatos, contudo, recebem a mesma avaliação. Em um evento no Texas no mês passado, Trump afirmou que Ken Paxton, procurador-geral do estado e candidato republicano ao Senado, talvez não fosse “o cara mais bonito” que já tinha visto. Apesar da crítica, pediu que o público votasse nele.
O presidente também já fez comentários sobre a aparência de figuras como o ex-vice-presidente Mike Pence, o juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. A diferença agora é a frequência com que esse tipo de avaliação aparece enquanto Trump tenta ajudar correligionários a conquistar votos.
A atenção de Trump à aparência alheia não é novidade. Antes de entrar para a política, ele foi dono do concurso Miss Universo.