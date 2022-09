‘Ele não tinha nada a perder’, diz amigo de agressor de Kirchner

Um amigo de Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileiro preso por tentar atirar contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse em entrevista à emissora argentina Telefe que ele “sempre sofreu bullying” e o ataque de quinta-feira 1 “era esperado porque ele não tinha mais nada a perder”.

Segundo o amigo Mário, Sabag Montiel sofria bullying na escola devido ao seu peso, sendo agredido por muitas crianças, até que começou a revidar, também com violência.

“Há muitas coisas que acabam fazendo sentido agora. Ele sempre foi um pária, então era de se esperar. Não sei se nesse nível, mas era de se esperar. Quando mais repressão, mais reação. Ele não tinha mais nada a perder”, afirmou.

Mário, que afirmou conhecê-lo desde 2004, chamou o agressor de “mitomaníaco”, alguém que tem compulsão pela mentira, contada de forma consciente para autoproteção ou, muitas vezes, tentar parecer uma pessoa melhor. Para o amigo, “é por isso que ninguém nunca lhe deu bola.

Questionado pela Telefe sobre a personalidade do agressor, Mario disse que “era um cara solitário, muito dependente da falecida mãe” e que inventava histórias “para ser notado”. E exemplificou isso com suas aparições na televisão, nas quais deu opiniões políticas. “Ele queria ser reconhecido”, disse o amigo.

Nesta sexta-feira, policiais realizaram uma operação de busca e apreensão na casa do agressor, no bairro Villa del Parque, na Rua Terrada, 2300. Segundo Mário, naquele imóvel “havia um inquilino no último quarto dos fundos que vendia drogas”.

Quando perguntado sobre a profissão de Sabag Montiel, Mario disse que ele tinha três carros que alugava para outros motoristas de aplicativo. O agressor de Kirchner contou histórias sobre como um dos motoristas tinha roubado o carro alugado, e agora lhe devia dinheiro. Em outra história, disse que um dia foi à casa da avó de um jovem que vendia armas para pedir-lhe uma, porque acreditava que estava sendo perseguido.

“Segundo ele, ele sempre teve armas e ia atirar em um campo. Mas como o tínhamos como mitomaníaco, não acreditamos”, disse.

Sobre o ataque a Cristina, Mário disse que ainda estava em choque, mas especulou que alguém pudesse ter influenciado o amigo: “Acho que essas decisões não são de um só. De tantos abusos que sofreu, ele explodiu”.

Fernando Andrés Sabag Montiel é brasileiro, tem 35 anos e ficha criminal. Em março de 2021, foi processado por contravenção, porte de arma não convencional, em La Paternal, onde morava. Ele tem residência permanente no país e está na Argentina desde 1993.

Na ocasião, o brasileiro foi preso com uma faca de 30cm e declarou que era para sua defesa pessoal.