‘Ela faz tudo’: princesa Kate Middleton rouba a cena em partida de rugby

Kate Middleton trocou seus saltos por um visual mais esportivo ao entrar no campo de rúgbi em Maidenhead, Inglaterra, na quarta-feira 7. O evento faz parte de sua iniciativa de conscientização sobre o desenvolvimento de crianças na primeira infância.

A princesa colocou suas habilidades esportivas à prova nesta quarta-feira, entre passes, arremessos e corridas em um campo de rúgbi. Durante a visita ao clube, Kate discutiu aspectos do desenvolvimento infantil nos esportes com vários jogadores.

🏉 Kate Middleton enjoyed a "fun morning" at Maidenhead Rugby Club chatting to England legends about fatherhood and early childhood. #ShapingUs pic.twitter.com/62OkOazNAb — Planet Rugby (@PlanetRugby) June 7, 2023

O evento encantou seus fãs, que usaram as redes sociais para contrastar o visual simples e esportivo com seu look glamuroso da semana passada, na ocasião do casamento real da Jordânia. Ao lado do príncipe herdeiro Hussein e da princesa Rajwa, Kate também conseguiu roubar a cena.

Em um vídeo do TikTok, publicado pela conta @princesscatherine_, a legenda exclama: “Ela faz tudo!”. O clipe foi visto mais de 120 mil vezes em 24 horas.

Kate Middleton sparkles in sequins, tiara at Crown Prince of Jordan’s royal wedding reception https://t.co/BqV8c721HW pic.twitter.com/AeRswnbxip — Page Six (@PageSix) June 1, 2023

Kate é uma das principais representantes da Rugby Football Union, a entidade reguladora do esporte na Inglaterra, papel que assumiu depois que o príncipe Harry abandonou seus deveres reais e se mudou para a Califórnia em 2020.

A princesa discutiu com os jogadores de rúgbi masculino sua recém-lançada campanha para a primeira infância, chamada “Shaping Us”. O objetivo é conscientizar as crianças sobre a importância do desenvolvimento precoce.

Durante a visita, a princesa participou de uma partida de touch-rugby – que não envolve os dolorosos “tackles”.