El Salvador: julgamentos em massa colocam centenas por vez no banco dos réus

Mais de quatro anos após o governo do presidente Nayib Bukele prender dezenas de milhares de pessoas em sua “guerra às gangues” de El Salvador, a Justiça da nação centro-americana finalmente começou a analisar os casos dos detidos. Os julgamentos, porém, vem sendo denunciados por advogados e especialistas por violações generalizadas de direitos humanos: colocam centenas, simultaneamente, no banco dos réus; o processo ocorre por videoconferência e alguns defensores relatam que só conhecem seus clientes no dia da audiência; testemunhas anônimas depõem contra dezenas de suspeitos de uma vez só; e juízes também têm a identidade escondida.

As revelações foram feitas em um relatório divulgado pela ONG Human Rights Watch nesta quarta-feira, 7. Baseado em entrevistas com 15 advogados que representam presos por crimes ligados a gangues e na análise de quatro denúncias envolvendo mais de 600 réus, o documento constatou que, enquanto juízes barram o acesso aos autos do processo, testemunhas de defesa viraram alvo de ameaças de promotores.

Segundo o relato dos advogados, os julgamentos em massa, também realizados com velocidade vertiginosa, constringem o tempo para apresentar sua defesa; em alguns casos, eles próprios são ameaçados de prisão. Além disso, muitos processos estão lastreados em depoimentos anônimos e em relatórios policiais fabricados ou baseados em provas não corroboradas. A investigação da Human Rights Watch acrescentou que promotores e juízes têm pouca ou nenhuma independência em relação ao gabinete de Bukele.

“Primeiro foram as prisões em massa; agora, são as condenações em massa”, disse Juanita Goebertus, diretora da Human Rights Watch para as Américas. “Esses julgamentos não oferecem reparação às vítimas da violência das gangues. Eles servem apenas para legitimar prisões arbitrárias e impor longas penas de prisão, muitas vezes a pessoas inocentes.”

Guerra às gangues

Sob a gestão de Bukele, a pequena nação centro-americana de seis milhões de habitantes — antes assolada pela violência das gangues — transformou-se em um dos lugares mais seguros da região. A taxa de homicídios em El Salvador despencou de um pico de cerca de 106 mortes por 100 mil habitantes, em 2015, para apenas 1,3 caso por 100 mil habitantes ao final de 2025, cifras pelas quais caiu nas graças do governo Donald Trump e de políticos conservadores ao redor do mundo.

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No entanto, grupos de direitos humanos, um punhado de governos e o escritório de direitos humanos das Nações Unidas criticaram as táticas utilizadas para promover a transformação. O país é administrado desde março de 2022 sob um estado de emergência — que deveria durar apenas 30 dias por lei, mas foi estendido recentemente pela 55ª vez –, que suspendeu garantias constitucionais, como o direito de defesa, o prazo máximo de detenção e a inviolabilidade da correspondência.

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Durante esse período, estima-se que 90 mil pessoas tenham sido presas. Isso elevou a população carcerária salvadorenha para cerca de 120 mil pessoas, resultando na maior taxa de encarceramento do mundo (mais de 1.600 presos para cada 100 mil habitantes).

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Bukele defende suas práticas argumentando que há um foco excessivo nos direitos dos suspeitos e pouca atenção aos cidadãos libertados da violência das gangues. Em abril, ele afirmou que audiências em massa não são novidade, citando os julgamentos de Nuremberg contra nazistas após a Segunda Guerra Mundial.

“O único aspecto ‘novo’ é responsabilizar os líderes por crimes cometidos por suas organizações”, publicou ele nas redes sociais. “Mas não inventamos esse princípio. Ele é chamado de ‘responsabilidade de comando’.”

Fim do devido processo legal

No ano passado, uma investigação do jornal americano The New York Times revelou que policiais salvadorenhos trabalham sob intensa pressão para cumprir cotas de detenções, alguns dos quais admitiram que prisões arbitrárias e provas frágeis contribuíam para atingir as metas.

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Desde que seu partido, o Novas Ideias, conquistou uma supermaioria em 2021, Bukele passou a exercer controle sobre todos os aspectos do governo de El Salvador, incluindo o Legislativo, o Ministério Público e o Judiciário. Sob sua direção, foram adotadas medidas radicais de combate às gangues, como o aumento das penas por “associação ilícita” às facções, a eliminação do limite de tempo para a prisão preventiva e a autorização para processar até 900 pessoas simultaneamente.

Segundo advogados salvadorenhos ouvidos pelo NYT, o resultado foi que a presunção de culpa substituiu a presunção de inocência, em uma “simulação de justiça”.

No final de 2024, Bukele reconheceu que 8 mil pessoas haviam sido presas erroneamente. Grupos de direitos humanos, porém, estimam que esse número está mais próximo de 30 mil, ou um terço dos detidos nas operações desde 2022. Enquanto isso, os advogados que falaram ao NYT afirmam que alguns membros de gangues vêm sido beneficiados pelos promotores, recebendo penas reduzidas mediante acordos judiciais para atuarem como testemunhas anônimas nos julgamentos em massa.

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Nos tribunais, essas testemunhas ficam escondidas atrás de anteparos, de modo que apenas juízes e promotores conheçam suas identidades. Os acusados, por sua vez, ​​aparecem em grupos, por videoconferência, diretamente da prisão.

Em relatos obtidos pelo New York Times, advogados afirmaram que testemunhas podem depor contra mais de 300 pessoas em uma única audiência. Outro disse que, como há tantos réus julgados ao mesmo tempo, cada defensor tinha apenas cinco minutos para o contra-interrogatório. Os juízes também permanecem anônimos durante os julgamentos para se protegerem de represálias, e as audiências, assim como os autos dos processos, são mantidas sob sigilo.

Os promotores classificam os acusados ​​em duas categorias: os “homeboys” (líderes de gangues) e os “colaboradores” — esta última sendo a designação mais comum, porém vaga. O termo refere-se a qualquer pessoa que obtenha um “benefício direto ou indireto” ao auxiliar uma gangue de alguma maneira, podendo incluir indivíduos que atuam como olheiros ou até mesmo fornecem alimentos. Segundo a legislação de El Salvador, líderes condenados enfrentam penas de 40 a 45 anos, enquanto colaboradores estão sujeitos a penas de 20 a 30 anos.