Egito diz que recebeu lista de 28 brasileiros que querem deixar Gaza

O governo do Egito afirmou nesta quinta-feira, 12, que já está com a lista completa dos 28 brasileiros que querem deixar a Faixa de Gaza, que sofre constantes bombardeios retaliatórios de Israel desde que o grupo terrorista palestino Hamas lançou um ataque mortífero contra o país.

Segundo autoridades brasileiras, as cópias de passaporte, fotos, documentos, e um dossiê detalhado dos brasileiros foi transmitido à chancelaria egípcia. No entanto, o Egito alertou que está sem estruturas de imigração na fronteira com o território palestino, que foram danificadas pelos ataques aéreos de Israel.

Ainda não está claro como, nem quando, a operação de retirada de Gaza vai ocorrer.

O grupo que busca retornar, o quanto antes, ao território brasileiro é composto por 15 crianças, uma idosa, seis mulheres adultas e seis homens. Não foram divulgados quais deles estão alocados no centro de ensino.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 13 dos 28 cidadãos que fazem parte da operação de retirada do Itamaraty estão abrigados na escola católica Rosary Sister School, de Gaza. Os outros 15 optaram por aguardar pelo resgate em suas respectivas casas.

O Itamaraty fez um apelo a Israel nesta quinta-feira, 12, para que não bombardeie a escola onde se abrigam os brasileiros.

Desde o ataque surpresa do Hamas, quase 3 mil brasileiros fizeram pedidos de repatriação. A maioria deles são turistas, hospedados em Jerusalém, cidade considerada sagrada por cristãos, muçulmanos e judeus, e em Tel Aviv. Os bombardeios constantes não impediram o fluxo no aeroporto de Ben Gurion, na capital israelense. É por lá que os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissam para cumprir a “Operação Voltando em Paz”, lançada pelo governo federal.

O primeiro voo de repatriação, com 211 passageiros, chegou a Brasília na madrugada desta terça-feira. Entre os resgatados, 104 seguiram viagem em duas aeronaves da FAB rumo à Base Aérea do Galeão, localizada no Rio de Janeiro. O segundo, por sua vez, aterrissou nesta quinta-feira no Galeão, com 214 passageiros, três cachorros e um gato.