Egito aceitou receber brasileiros que estão em Gaza, diz ministro

Giro VEJA - 13 de outubro

A corrida contra o tempo de moradores de Gaza pela sobrevivência

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte da carioca Karla Mendes, que estava desaparecida após o ataque brutal do Hamas contra Israel, no sábado. Agora são três brasileiros mortos no conflito. Confira as últimas informações sobre a guerra no Giro VEJA.