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Eduardo Bolsonaro recebe green card do governo Trump

Extradição para que ex-deputado cumpra pena no Brasil, após ser condenado pelo STF por interferir no julgamento do pai, fica mais difícil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h58 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h46
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), então no cargo, durante fórum conservador CPAC nos Estados Unidos
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), então no cargo, durante fórum conservador CPAC nos Estados Unidos (SAUL LOEB/AFP)
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O ex-deputado Eduardo Bolsonaro ganhou um green card concedido pelo governo do presidente americano, Donald Trump, documento que autoriza um cidadão estrangeiro a viver nos Estados Unidos por tempo indeterminado.

As informações são da Folha de S.Paulo e da CNN.

A medida vem depois da Casa Branca anunciar, na última quarta-feira, que passaria a aplicar uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras a partir de 22 de julho, após concluir uma investigação que acusa o Brasil de adotar práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses americanos.

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A tarifa foi justificada pela chamada Seção 301, alegando práticas como favorecimento ao Pix, acesso ao mercado de etanol e problemas relacionados à corrupção e desmatamento. O representante americano de comércio, Jamieson Greer, afirmou que as negociações entre Brasil e Estados Unidos ao longo do último ano não resolveram as divergências.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Desde então, uma série de figuras do governo Trump acirraram a tensão com o Planalto. Em resposta, o chanceler Mauro Vieira rebateu as declarações que qualificou como “inaceitáveis e ofensivas” do secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao anunciar a decisão de aplicar tarifas. O chefe da diplomacia de Donald Trump afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que vise o bem-estar do povo brasileiro”.

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“As declarações do Secretário de Estado Marco Rubio veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiros”, afirmou Vieira a repórteres.

A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, enquanto isso, celebrou o novo tarifaço e criticou o Brasil como um parceiro comercial que adota práticas “desleais”.

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Em paralelo, no mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação no curso do processo, ficando comprovado, segundo a corte, que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atuou nos Estados Unidos para interferir no julgamento em que o pai foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

A denúncia informa que ele mesmo afirmou ter feito gestões para que o governo Trump impusesse sanções a autoridades brasileiras e medidas econômicas contra o país. No ano passado, o primeiro tarifaço americano contra o Brasil foi acompanhado de uma carta do presidente dos Estados Unidos direcionada ao ex-mandatário brasileiro em que definiu a ação penal como uma “caça às bruxas” e defendeu o fim imediato do julgamento.

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“Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto. Este processo deve terminar imediatamente!”, afirmou Trump.

Além disso, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro, tornou-se alvo da Lei Magnitsky, ferramenta do governo americano criada para sancionar estrangeiros que cometeram violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala.

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A Magnitsky foi revogada, enquanto o mecanismo usado pelo governo Trump para acionar o tarifaço original foi considerado ilegal pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Agora, com o green card, a extradição para que Eduardo Bolsonaro cumpra a pena no Brasil, já considerada uma possibilidade remota, fica ainda mais difícil.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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