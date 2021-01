Economia dos EUA tem o pior desempenho desde a II Guerra

Por conta da pandemia de Covid-19, a economia dos Estados Unidos teve seu pior desempenho desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ao contrair 3,5% no ano de 2020.

A queda é maior do que a da crise de 2009, quando o Produto Interno Bruto (PIB) americano contraiu 2,5%, enquanto a recessão causada no pós-guerra, em 1946, fora de 11,6%.

A economia do país vinha crescendo com índices recorde de emprego, mas com a pandemia, o cenário mudou e o desemprego disparou – a cada semana, milhões de pessoas ficavam sem trabalho. No terceiro trimestre de 2020, os Estados Unidos tiveram um leve crescimento por conta da reabertura do comércio.

Segundo o jornal The Washington Post, a economia no último trimestre foi impulsionada por uma recuperação das vendas de automóveis e produtos domésticos, como móveis, procura por reformas e suprimentos para escritórios domésticos, ao mesmo tempo em que a renda da população diminuiu por conta do fim de programas de auxílio do governo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia elencado a crise econômica como uma de suas prioridades no governo. Para isso, o democrata planeja acelerar a vacinação da população, desfazer a política tarifária do ex-presidente Donald Trump aumentando o valor pago por empresas ao governo, e criar, ao menos, 5 milhões de novos postos de trabalho.