Economia do Reino Unido tem contração recorde de 9,9% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou queda de 9,9% em 2020, uma baixa sem precedentes, devido ao impacto da pandemia de coronavírus que paralisou setores inteiros durante meses, anunciou nesta sexta-feira, 12, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

No quarto trimestre, a economia britânica cresceu 1,0%, depois de um avanço de 16,1% registrado no terceiro trimestre. De outubro a dezembro “aconteceu um aumento da atividade dos serviços, produção e construção, mas continuou sendo inferior aos níveis prévios à pandemia”, explicou o ONS.

De acordo com a instituição, este é o maior retrocesso anual registrado desde o início das estatísticas sobre a economia britânica. A queda do PIB do ano passado foi mais que o dobro da contração de 2009, provocada pela crise financeira.

Em novembro, o confinamento em vigor na Inglaterra e as restrições em outras regiões britânicas provocaram uma nova queda do PIB de 2,3%. O fechamento de bares, restaurantes, hotéis e outros serviços, assim como a paralisação de empresas vinculadas aos setores de arte e entretenimento, teve um peso negativo importante na economia.

As compras de Natal e a flexibilização de parte das restrições no início de dezembro conseguiram estimular levemente a economia e o setor de bens e serviços, embora as restrições tenham retornado na segunda metade do mês e, com elas, as cifras negativas.

“Apesar de alguns sinais importantes da capacidade de resistência da economia durante o inverno, vemos que o confinamento atual”, que continuou em janeiro e fevereiro e ao qual se uniu o fechamento das escolas, “continua a ter um impacto significativo em muitas pessoas e em muitas empresas”, disse o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, em um comunicado. O ministro afirmou que no início de março vai anunciar medidas para apoiar o emprego e a economia “na próxima fase da pandemia”.

O Reino Unido também enfrenta o Brexit, que se tornou realidade em 1º de janeiro. Causa problemas logísticos, burocráticos e fiscais que dificultam a atividade de muitas empresas. Além disso, o poderoso setor financeiro britânico está atualmente vendo sua participação de mercado cair em comparação com outros mercados europeus, segundo vários estudos.

