Economia da Índia será uma das mais afetadas pela Covid-19 no mundo

A Índia estava em ascendência. Durante anos, o país manteve-se entre as três ou quatro economias que mais cresciam no mundo, segundo levantamento da revista The Economist, tirando milhões de indianos da pobreza, construindo megacidades modernas e acumulando cacife geopolítico. Especialistas esperavam que, um dia, pudesse rivalizar com a China, a maior história de sucesso da Ásia.

Contudo, seu futuro brilhante corre perigo. A The Economist agora estima que, da poli-position anterior, a Índia caiu para 35º lugar entre as 42 nações que mais crescem em 2020, encolhendo-se mais rapidamente do que a de qualquer outra grande economia. Devido à crise causada pelo coronavírus, cerca de 200 milhões de pessoas podem entrar na pobreza, segundo o jornal americano The New York Times.

O crescimento econômico indiano já estava desacelerando antes da pandemia. A taxa de crescimento passou de 8% em 2016 para 4% em 2019, mas, a situação foi agravada pelo lockdown imposto pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à população de 1,3 bilhão de pessoas. Sem eficácia sanitária, a medida tanto machucou a economia quanto espalhou o vírus. Agora, a Índia é o país onde a Covid-19 se espalha mais rápido, com mais de 80.000 novas infecções registradas todos os dias.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

No fim de março, Modi paralisou escritórios, fábricas, estradas, trens, fronteiras entre estados com um aviso de apenas quatro horas de antecedência. Dezenas de milhões de indianos perderam seus empregos instantaneamente, a maioria migrantes da Índia rural. A consequência foi um movimento migratório reverso em massa de volta para suas aldeias, com medo de passar fome. Cerca de 5% da população se espalhou por todo o país, aumentando a propagação do vírus.

O país ainda tem pontos fortes, como uma grande reserva de mão de obra jovem e especialistas em tecnologia. Além disso, em um momento em que os Estados Unidos e grande parte do resto do mundo estão se realinhando contra a China, representa uma possível alternativa. Mas, só no último trimestre, a economia indiana encolheu 24%, enquanto a Pequim voltou a crescer. A Índia corre o risco de deixar de ser a quinta maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, porque a falta de mercado afasta investidores – além das pesadas políticas fundiárias, as restritivas leis trabalhistas e a burocracia.

O medo de contrair o vírus é um fator decisivo na crise econômica, já que sair para fazer compras tornou-se um risco maior do que indianos estão preparados para tomar. De acordo com um Relatório de Mobilidade do Google, que rastreia dados de telefones celulares, o movimento em áreas de varejo e recreação caíram 39% em comparação com antes da pandemia. No Brasil e nos Estados Unidos, os outros países no topo do ranking de infecções por coronavírus, a queda foi menos da metade da indiana.

O governo chegou a oferecer auxílio emergencial – um pacote de 260 bilhões de dólares que economistas criticam por não ter sido direcionado corretamente aos pobres. A arrecadação despencou e a dívida do governo está tornando-se a mais alta dos últimos 40 anos.

Mesmo assim, a popularidade de Modi continua crescendo. O premiê foi eleito em 2014, alavancado pelo nacionalismo hindu, e concentrou-se em projetos ideológicos, como aplicar uma nova lei de cidadania que discrimina muçulmanos ou apertar o cerco sobre a região muçulmana da Caxemira. A estratégia rendeu: uma pesquisa publicada na revista India Today indica que seu índice de aprovação é de 78%, o maior em cinco anos. Cerca de quatro quintos da população é hindu, favorecendo o nacionalismo. Além disso, a oposição está enfraquecida, marcada por deserções e falta de liderança.

Durante mais de 70 anos, a Índia progrediu na construção de uma sociedade que se esforçou para ser secular, democrática e ter liberdade de expressão, permitindo o florescimento da ciência. O país se destacou entre os muitos países que romperam com o jugo colonial em meados do século 20. Agora, o futuro é sombrio. A Unidade de Inteligência da revista The Economist prevê que sua economia deve encolher ao menos 8,5% no ano que vem, enquanto o Banco do Estado da Índia projeta o dobro do prejuízo: 16,5%.