Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Ebola chega a país europeu, no primeiro caso fora da África na atual epidemia

Paciente é um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), onde começou o mais recente surto

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 08h07 | Atualizado em 24 jun 2026, 09h30
Trabalhadores usando equipamentos de proteção visitam um paciente em uma unidade de isolamento em um centro de tratamento de Ebola em Monigi, na República Democrática do Congo, em 2 de junho de 2026.
Trabalhadores usando equipamentos de proteção visitam um paciente em uma unidade de isolamento em um centro de tratamento de Ebola em Monigi, na República Democrática do Congo, em 2 de junho de 2026. (Daniel Buuma/Getty Images)
Continua após publicidade
Ebola chega a país europeu, no primeiro caso fora da África na atual epidemia Priorize VEJA no Google

As autoridades de saúde da França anunciaram nesta quarta-feira, 24, o primeiro caso de ebola no país. O paciente é um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), epicentro da mais recente epidemia da doença infecciosa.

O Ministério da Saúde francês “confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo de doença pelo vírus do ebola em território nacional”, afirmou um comunicado. Em resposta a um questionamento da agência de notícias AFP, a pasta explicou que o caso foi detectado na França continental.

A RDC, de onde o médico diagnosticado retornou, enfrenta uma grande epidemia da doença, que provoca febre hemorrágica, muitas vezes mortal.

Siga

O caso francês é o primeiro identificado fora do continente africano no atual surto, que também afeta Uganda, e foi provocada por uma cepa pouco frequente do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina nem tratamento específico.

Continua após a publicidade

Especialistas em saúde pública acreditam que o risco de propagação da epidemia continua baixo em todo o mundo, devido à natureza em geral pouco contagiosa do vírus ebola.

Surto de ebola

Na semana passada, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) confirmou as primeiras mortes relacionadas ao ebola no campo de deslocados congoleses de Kpangba, um sinal de alerta dado que as instalações abrigam cerca de 30 mil pessoas. Também há suspeita de infecções no campo de Kigonze, onde moram 15 mil pessoas.

Continua após a publicidade

O vírus já se espalhou por três províncias do Congo desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional em 17 de maio. Desde então, até a última terça, foram registrados mais de 800 casos e quase 200 mortes no país.

Continua após a publicidade

Organizações humanitárias afirmam que a vulnerabilidade dos campos de deslocados aumentou após cortes de recursos destinados a água, higiene e saneamento. Segundo as Nações Unidas, o financiamento para instalações sanitárias e pontos para lavagem das mãos na República Democrática do Congo caiu mais da metade entre 2024 e 2025, chegando a cerca de US$ 38 milhões. Neste ano, apenas 21% do orçamento humanitário de US$ 80 milhões foi coberto.

Publicidade
TAGS:
África
Ebola
epidemia
França
República Democrática do Congo
Uganda
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).