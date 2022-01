E-mail aponta que Boris Johnson fez festa durante o confinamento

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está sob pressão após a notícia de que mais de 100 membros de sua equipe foram convidados para uma festa no jardim em sua residência oficial, em maio de 2020.

A informação foi dada pela emissora britânica ITV na segunda-feira (10), após o convite enviado pelo principal secretário particular de Johnson, Martin Reynolds, por e-mail aos funcionários em Downing Street, veio a público.

“Depois de um período incrivelmente movimentado, seria bom aproveitar ao máximo o clima agradável e tomar algumas bebidas socialmente distanciadas no jardim número 10 esta noite”, disse Reynolds na mensagem vazada. “Por favor, junte-se a nós a partir das 18h e traga sua própria bebida!”, acrescentou.

De acordo com a emissora, cerca de 40 pessoas participaram da festa, incluindo a esposa de Johnson, Carrie. A notícia marca a mais recente de uma série de supostas reuniões realizadas por funcionários do governo nos últimos dois anos que violaram suas próprias regras de pandemia.

O Serviço de Polícia Metropolitana de Londres alertou que estava em contato com o gabinete após “relatos generalizados” de violações das leis de proteção à saúde. O principal Partido Trabalhista da oposição o acusou de não ter consideração pelas regras que ele estabelece para o povo.

Já o Partido Nacional Escocês chamou o e-mail enviado por Reynolds de “totalmente ultrajante”. O escritório de Johnson se recusou a comentar a notícia.

A funcionária pública Sue Gray está investigando alegações de pelo menos cinco festas realizadas em departamentos governamentais no ano passado durante as restrições de bloqueio.

O número oficial de mortos da pandemia no Reino Unido continua a aumentar à medida que as infecções aumentam, subindo acima da marca de 150.000 no sábado para torná-lo o segundo maior da Europa, atrás apenas da Rússia.