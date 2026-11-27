O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou nesta sexta-feira, 27, seu homólogo americano, Donald Trump, por chamar o líder russo, Vladimir Putin, de amigo, comparando a declaração a alguém se referir a Adolf Hitler como um bom amigo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O líder ucraniano considerou inadequada a demonstração de apreço pelo chefe do Kremlin diante das mortes provocadas pela invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

“Ele é um agressor e um assassino. Não pode ser um amigo”, afirmou Zelensky em entrevista à emissora britânica BBC. “É como alguém dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, que Hitler é um bom amigo. Não, ele não é um amigo.”

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Na entrevista, Zelensky também manifestou frustração com o ritmo das negociações de paz e defendeu que Washington empregue sua influência para pressionar Moscou. Na avaliação do ucraniano, a tentativa dos Estados Unidos de adotar uma posição de neutralidade diante do conflito acaba favorecendo o país agressor.

A relação entre Trump e Zelensky tem sido marcada por sucessivos desentendimentos desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025. Mais recentemente, o presidente americano atribuiu a alta dos preços da energia aos ataques ucranianos contra refinarias russas e ameaçou suspender o fornecimento de informações de inteligência a Kiev.

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Aproximação entre Trump e Putin

As declarações ocorrem pouco mais de uma semana após Trump e Putin se reunirem em Shenzhen, na China, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Dias depois do encontro, o republicano compartilhou em sua rede social, a Truth Social, uma fotografia em que aparece apertando a mão do russo, com a legenda “Meu amigo”.

A reunião, que durou cerca de 40 minutos, foi o primeiro encontro bilateral entre os dois líderes desde uma cúpula realizada no Alasca, em agosto do ano passado. Apesar do entusiasmo manifestado pelo Kremlin, as conversas não produziram avanços concretos para um cessar-fogo na Ucrânia.

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A demonstração de proximidade entre Trump e Putin também provocou desconforto entre aliados europeus de Kiev. “Deus nos proteja de tais amigos”, escreveu o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, no X (ex-Twitter).

Apesar da aproximaçao com Moscou, o republicano disse nesta quinta-feira, 26, ter solicitado a Putin que diminua a “agressão militar” na Europa para possibilitar um acordo de paz para o fim da guerra na Ucrânia.

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“Durante minhas conversas na China com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dediquei muito tempo a apresentar a ele que eu gostaria de ver o presidente Putin retirar toda a agressão militar contra territórios na Europa, na esperança de que se possa alcançar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, e que isso ocorra em breve”, publicou o republicano na Truth Social. “Acredito realmente que há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, acrescentou.