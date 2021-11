Durante exame de Biden, Kamala vira primeira mulher a comandar EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se tornou nesta sexta-feira, 19, a primeira mulher da história a comandar o país. Devido a uma colonoscopia de rotina, na qual esteve sob anestesia, o presidente Joe Biden transferiu os poderes presidenciais de forma temporária para Harris.

Passada uma hora e 20 minutos, o cargo voltou para Biden. Kamala, por sua vez, foi presidente das 10h10 às 11h35, no horário local.

A situação, no entanto, acontece em um momento conturbado para a democrata. Uma pesquisa de opinião divulgada em 7 de novembro indicou que apenas 28% dos americanos aprovam a californiana, o que faz dela a vice menos popular dos Estados Unidos em ao menos 50 anos.

Biden, que completa 79 anos no próximo sábado, 20, deu entrada no Walter Reed Medical Center nesta sexta-feira para realizar o seu primeiro exame anual de rotina desde que chegou ao cargo mais alto do país. Durante procedimentos médicos que exigem anestesia, é comum que o vice-presidente assuma poderes enquanto o chefe de Estado está incapacitado.

De acordo com a lei americana, o presidente pode enviar uma carta aos líderes do Senado e do Congresso declarando-os incapazes de exercer os deveres de seu cargo, transferindo então para o vice em exercício.

Joe Biden é o presidente em primeiro mandato mais velho da história dos Estados Unidos e sua última atualização médica pública foi divulgada há quase dois anos, quando ainda era candidato. Em um resumo de três páginas, seu médico o descreveu como um “homem de 77 anos de idade saudável e vigoroso”.

O evento médico mais significativo de sua vida se deu em 1988, quando ainda era senador. Na época, Biden sofreu um aneurisma e, já no hospital, desenvolveu uma trombose venosa e embolia pulmonar, passando por um tratamento que durou vários meses.