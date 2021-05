Duquesa de Cambridge recebe vacina contra Covid-19

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na sexta-feira, 28, como parte da campanha de imunização em massa no Reino Unido. Kate, que tem 39 anos, foi vacinada no Museu da Ciência, um importante ponto turístico localizado próximo ao Palácio de Kensington, residência do duque e da duquesa de Cambridge.

“Ontem eu recebi minha primeira dose da vacina contra a Covid-19. […] Estou imensamente grata a todos que estão participando da campanha – obrigada por tudo o que vocês estão fazendo”, escreveu nas redes sociais, pelo perfil que compartilha com seu marido, o príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono real britânico.

Os membros da família real britânica buscam incentivar a vacinação no Reino Unido, um dos países mais afetados pela pandemia. Os primeiros a serem vacinados, em janeiro, foram a rainha britânica, Elizabeth II, e seu marido, o príncipe Philip. Em seguida, foi a vez do príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa Camila receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Príncipe William, de 38 anos, recebeu a primeira injeção na semana passada.

Atualmente, pessoas a partir de 30 anos podem se vacinar no Reino Unido. Mais de 58% da população do país já está parcialmente vacinada com uma dose, enquanto mais de 36% estão totalmente imunizados. O