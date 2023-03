Duque de Edimburgo: Rei Charles dá antigo título do pai ao príncipe Edward

O rei Charles III concedeu nesta sexta-feira, 10, o título de duque de Edimburgo ao seu irmão mais novo, príncipe Edward, o conde de Wessex, em comemoração ao seu 59º aniversário. A decisão, segundo ele, é uma forma de honrar os desejos da sua falecida mãe, a rainha Elizabeth II, e do seu pai, príncipe Philip, antigo detentor do título.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o príncipe Edward será duque de Edimburgo durante toda sua vida, o que significa que o seu filho, o visconde Severn, agora se torna conde de Wessex. O novo duque e duquesa vão a Edimburgo nesta sexta-feira, 10, para uma cerimônia que marca o primeiro ano de conflito na Ucrânia.

“Sua Majestade, o Rei, teve o prazer de conferir o Ducado de Edimburgo ao Príncipe Edward, Conde de Wessex e Forfar, por ocasião do 59º aniversário de Sua Alteza Real. O título será mantido pelo Príncipe Edward durante a vida de Sua Alteza Real”, disse o comunicado do Palácio de Buckingham.

Em junho de 1999, Edward recebeu a promessa do título de seu falecido pai, Philip, em seu casamento com Sophie Rhys-Jones, quando rainha Elizabeth II o nomeou conde de Wessex.

Quando Philip morreu, em abril de 2021, o título foi para seu filho mais velho, Charles, e quando Charles se tornou rei, o título voltou para a coroa. Logo, o novo monarca foi capaz de conceder a honra a quem quisesse.

Edward também vai manter o Ducado de Forfar por toda sua vida. Porém, como o Ducado de Edimburgo é o título escocês mais antigo, predomina sobre qualquer outro.

O príncipe Philip tornou-se duque de Edimburgo em novembro de 1947, pouco antes de seu casamento com a então princesa Elizabeth. Previamente, o título já foi usado por muitos outros quatro membros da realeza britânica: em 1726, foi do príncipe Frederico, o filho mais velho do rei George II; em 1764, do príncipe William, irmão do rei George III (duque de Gloucester e Edimburgo); em 1866, do príncipe Alfredo, o segundo filho da rainha Vitória.

Ainda nessa semana, outros títulos reais britânicos foram modificados. Os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, duque e a duquesa de Sussex, Archie e Lilibet, foram nomeados “príncipe” e “princesa” agora que o seu avô Charles é o novo monarca.